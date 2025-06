Körperliche Gewalt: Fühlt Gloria Glumac mit Kim Virginia?

Kim Virginia Hartung (30) meldete sich gerade erst mit einer erschreckenden Nachricht aus dem Krankenhaus: Dass sie in der Klinik aufgenommen wurde, hänge mit einem Vorfall körperlicher Gewalt zusammen. Außerdem sei ihre Verlobung mit Nikola Glumac (29) nun beendet. Das scheint auch bei Nikolas Ex Gloria Glumac (32) angekommen zu sein. Sie schrieb in ihrer Instagram-Story: "Ok, wow. [...] Jetzt sehe ich eine Story und man mag es nicht glauben, aber ich fühle mit und wünsche gute Besserung. Ich weiß genau, wie das ist und war selbst in der Situation." Zwar nennt sie keine Namen, aber angesichts ihrer gemeinsamen Geschichte mit Kim und Nikola ist es naheliegend, dass sie sich auf den Vorfall bezieht.

Dass Gloria Erfahrung mit gewalttätigen Übergriffen hat, offenbarte sie bereits vergangenen Dezember in einem Interview mit Promiflash – bei ihr handelte es sich um häusliche Gewalt. "Ich habe in Beziehungen davor teilweise auch häusliche Gewalt erlebt, deswegen habe ich es lieber, wenn man sich zwei Tage anschweigt, als wenn ich dann wieder Haare ausgerissen bekomme oder Beulen, blaue Flecken und Blutergüsse habe", erzählte die Reality-Bekanntheit. Kim Virginia spezifizierte ihren Vorfall allerdings nicht weiter. Es ist nicht klar, ob es einen Zusammenhang zwischen ihrer aufgelösten Verlobung und ihrem Krankenhausaufenthalt gibt.

Nachdem Kim ihrer Community vor einigen Tagen mitgeteilt hatte, sie sei stationär in einer Klinik aufgenommen worden, herrschte auf ihrem Account erst mal Funkstille. Als sie sich schließlich zurückmeldete, gab sie etwas bekannt, womit ihre Fans wohl nicht rechneten. "Ich bin einfach nur maßlos enttäuscht, unendlich schockiert, traurig und wütend zugleich! Ich werde nicht mehr schweigen und mich kleinhalten lassen! Und bevor es woanders steht: Die Verlobung mit Nikola ist unwiderruflich beendet! Wir sind nicht mehr verlobt", meinte sie. Dazu ergänzte die 30-Jährige: "Ich liege immer noch stationär im Krankenhaus nach einem Vorfall mit körperlicher Gewalt." Was genau passiert ist, wolle sie erst erzählen, wenn sie dazu bereit sei.

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige