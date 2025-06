Bei Jessie J wurde Brustkrebs im Frühstadium diagnostiziert

Sängerin Jessie J (37) hat offenbart, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. In einem emotionalen Video, das sie mit ihren Fans auf Instagram teilte, erklärte die Künstlerin, dass sie sich in der frühen Phase der Krankheit befinde. Den Zeitpunkt der Diagnose beschreibt sie als besonders einschneidend, da diese kurz vor der Veröffentlichung ihres Songs "No Secrets" im April erfolgte. "Ich klammere mich an das Wort 'früh', denn Krebs ist in jeder Form schrecklich", erklärte sie und fügte hinzu, dass sie sich nach ihrem Auftritt beim Summertime Ball am 15. Juni einer Operation unterziehen werde.

Jessie betonte, dass die Entscheidung, ihre Diagnose öffentlich zu machen, keineswegs leichtgefallen sei. Der Mama eines zweijährigen Sohnes sei es jedoch wichtig, ihre Erfahrungen zu teilen. "Ich bin ein Mensch, der immer alles teilt, was in seinem Leben passiert", erklärte sie. In den letzten Monaten habe sie sich trotz der schweren Zeit auf ihre neuen Projekte konzentriert, darunter ihr Song "Living My Best Life", dessen Titel im Zusammenhang mit ihrer Diagnose eine besondere Ironie besitzt. Die Sängerin gestand, dass ihr Humor ihr helfe, mit den Herausforderungen umzugehen, scherzte aber auch: "Das ist schon ein sehr theatralischer Weg zu einer Brust-OP."

Bereits in der Vergangenheit hatte Jessie mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Vor wenigen Wochen sprach sie bei einer Veranstaltung in London offen über diverse Rückschläge. So erlitt Jessie kurz nach ihrem Abschluss an der BRIT School [weiterführende Schule für darstellende Künste und Technologie] einen Schlaganfall, der sie fast ihre Karriere kostete. 2021 hatte sie außerdem eine Fehlgeburt, die sie sehr aus der Bahn warf.

Getty Images Jessie J , Mai 2025

Getty Images Sängerin Jessie J im Oktober 2024