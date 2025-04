Vor Musik-Comeback: Jessie J spricht über ihre Gesundheit

Jessie J (37) hat in einem bewegenden Gespräch über die gesundheitlichen Herausforderungen gesprochen, die ihr Leben und ihre Karriere geprägt haben. Bei einer Veranstaltung in London enthüllte die Sängerin, dass sie bereits im Alter von neun Jahren wegen einer Herzerkrankung in ärztlicher Behandlung war, während sie in einem West-End-Musical auftrat. Mit 17 Jahren erlitt sie kurz nach ihrem Abschluss an der BRIT School einen Schlaganfall, der sie beinahe ihre Karriere gekostet hätte, berichtet Daily Mail. Später kämpfte sie mit plötzlichem Hörverlust und erlitt 2021 eine Fehlgeburt, eine Erfahrung, die sie in einem Song verarbeitete. Doch trotz dieser Rückschläge gab Jessie nie auf. Heute ist sie Mutter eines Sohnes, den sie im Mai 2023 mit ihrem Partner Chanan Colman willkommen hieß, und bereitet sich auf die Veröffentlichung ihres ersten Albums seit acht Jahren vor.

Aktuell konzentriert sich die "Price Tag"-Sängerin auf ihr musikalisches Comeback. Offenbar hat sie dafür mit Ryan Tedder (45) zusammengearbeitet, der nicht nur als Frontmann von One Republic bekannt ist, sondern auch Songs für Stars wie Adele (36) schrieb. Jessie plant, ihren Fans bald erste neue Stücke zu präsentieren – inspiriert von den Erfahrungen und Veränderungen in ihrem Leben, insbesondere seit sie Mutter geworden ist. Bei dem Event in London anlässlich des Internationalen Frauentags brachte sie die Gäste mit humorvollen Einblicken zum Lachen und überraschte Fans mit dem Geständnis, dass sie ernsthaft in Betracht zieht, Stand-up-Comedy zu machen: "Ich liebe es, Menschen zum Lachen – und zum Weinen – zu bringen. So fühle ich mich lebendig."

Abseits ihrer Karriere sprach Jessie offen über die ständigen Sorgen, die das Muttersein mit sich bringt. "Ich habe so oft Angst, dass mein Sohn sich verletzen könnte", erklärte sie und betonte, dass sie aber gelernt habe, im Moment zu leben, anstatt sich von ihren Ängsten beherrschen zu lassen. Seit 2021 ist sie mit dem dänischen Basketballspieler Chanan Colman zusammen. Gemeinsam genießen sie ihr neues Leben als Familie, während Jessie sich bereit macht, ihre Fans mit neuer Musik und vielleicht bald auch mit Comedy zum Jubeln zu bringen.

Instagram / jessiej Jessie J, britische Sängerin

Instagram / jessiej Chanan Colman und Jessie J mit Sky, Dezember 2024

