Wegen Trennung: Marie Nasemann hat "Versteckspiel" gespielt

Marie Nasemann (36) hat sich kürzlich auf Instagram an ihre Fans gewandt und dabei von einer bisher unbekannten Wohnsituation berichtet. Das Model erklärte offen, dass sie nach ihrer Trennung in den vergangenen Monaten regelmäßig in der Wohnung einer Freundin Unterschlupf gefunden hat. "Ich bin froh, dass dieses Versteckspiel vorbei ist. Ich bin jetzt hier in der Wohnung, in der ich die letzten Monate die Hälfte meiner Zeit verbracht habe, die gehört einer Freundin", teilte Marie ihren Followern mit.

Die besagte Wohnung diente ihr als Rückzugsort in einer sichtlich schwierigen Phase ihres Lebens. Besonders die Gesellschaft der Katze Iggy habe ihr in dieser Zeit sehr viel bedeutet, wie sie ihren Fans mitteilte. Nach außen hin hatte sie ihre neue Lebenssituation bis zum Bekanntwerden der Trennung von Sebastian Tigges verborgen gehalten, erst jetzt ließ sie ihre Community an den Veränderungen teilhaben. Für die zahlreichen unterstützenden Nachrichten zeigte sich die Schauspielerin dankbar. "Danke für eure lieben und respektvollen Nachrichten. Das bedeutet mir sehr viel", schrieb sie an ihre Anhänger.

Rund acht Jahre gingen die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und der Anwalt gemeinsam durchs Leben, seit Mai 2021 sogar als Ehepaar. Im Laufe ihrer Beziehung begrüßten sie ihre zwei gemeinsamen Kinder auf der Welt. Die Entscheidung, getrennte Wege als Liebespaar zu gehen, sei auch im Sinne ihres Nachwuchses, wie sie in ihrem Statement auf Instagram erklärten. Ihr Sohn und ihre Tochter verdienen demnach Eltern, "die sich wohlwollend begegnen können". Sie schilderten: "Was jetzt kommt, ist neu für uns. Und wir wissen noch nicht genau, wie unser Leben als Familie aussehen wird. Aber wir werden es herausfinden – in unserem Tempo, mit viel Zeit und Raum."

Getty Images Sebastian Tigges und Marie Nasemann, Juni 2024

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrem Kind

