Wegen dieser Angewohnheit wird Kate von den Royals geneckt

Prinzessin Kate (43), bekannt für ihr makelloses Auftreten, hat zugegeben, besonders zu Beginn ihrer Zeit als offizielles Mitglied der Royal Family häufig für eine gewisse Angewohnheit geneckt worden zu sein: Sie sei eine Plaudertasche, die sich bei offiziellen Anlässen nur allzu gern in längere Gespräche verwickeln lässt. Diese an sich liebenswerte Charaktereigenschaft habe mehrfach zu Verzögerungen geführt, sodass ihre übermäßige Gesprächigkeit in der Familie inzwischen sogar zu einer Art Running Gag geworden sei: "Jeder in der Familie zieht mich damit auf, dass ich zu lange plaudere. Ich muss wirklich lernen, mich kürzer zu fassen", gab die Ehefrau des britischen Thronfolgers, Prinz William (42), laut Mirror zu.

In einem Interview, das anlässlich des 90. Geburtstags von Queen Elizabeth II. (✝96) geführt wurde, erinnerte sich Kate daran, wie verständnisvoll die inzwischen verstorbene Königin auf ihre ungebremste Redefreude reagiert habe. Ihre Unterstützung habe ihr dabei geholfen, sich mit der Rolle in der Öffentlichkeit vertraut zu machen. "Sie hat sich die Zeit genommen, sicherzustellen, dass ich mich wohlfühle. Das zeigt, wie fürsorglich sie war", erklärte Kate mit spürbarer Dankbarkeit. Doch bis heute scheint es der Fürstin von Wales teils schwerzufallen, sich zu bremsen. So zum Beispiel auch 2023 bei einer royalen Hochzeit in Jordanien, wo Prinz William ihr sanft – aber dennoch deutlich wahrnehmbar – signalisierte, ihre Unterhaltung zu verkürzen.

Mittlerweile hat sich Kate längst zu einer Meisterin der royalen Pflichten entwickelt und wird von der Öffentlichkeit für ihren Charme und ihre Bodenständigkeit geschätzt. Im vergangenen Jahr belegte die dreifache Mutter sogar die Spitzenposition in einer Beliebtheitsumfrage des britischen Meinungsforschungsinstituts YouGov. Ihre Nahbarkeit und der scheinbar mühelose Umgang mit Menschen machen sie zu einem der beliebtesten Mitglieder der Royal Family. So wird auch Kates Angewohnheit, gern ausgedehnte Gespräche zu führen, von ihren Fans als charmante Eigenheit gesehen, die sie noch menschlicher erscheinen lässt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Queen Elizabeth II. und Prinz William

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz Louis, Prinz George, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Dezember 2024

Anzeige Anzeige