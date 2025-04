Prinz William und Kate zeigen sich am Hochzeitstag vereint

Am 29. April 2011 traten Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) vor den Traualtar. 14 Jahre später verbrachten sie diesen besonderen Tag im Örtchen Tobermory auf der Isle of Mull in Schottland. Erstmals nach der Osterpause zeigte sich das Paar vereint in der Öffentlichkeit. Dabei trugen sie beide schicke Blazer und hellblaue Hemden. Kate kombinierte eine dunkelbraune Hose und Stiefel zu ihrem kakifarbenen Oberteil. Ihr Ehemann präsentierte sich in einem grau karierten Jackett und einer blauen Chinohose sowie braunen Boots.

Mit dem Aufenthalt stellten Prinz William und Prinzessin Kate nicht nur ihre Verbundenheit zu ländlichen Gemeinden unter Beweis, sondern auch ihr Engagement für nachhaltige Entwicklung. Dass sie ihren Hochzeitstag in der kleinen Ortschaft verbringen wollten, imponiert auch den Anwohnern. Schon 2005 verbrachte das königliche Paar einen Sommer auf der schottischen Insel. "Sie waren einfach normale Leute, ohne irgendwelche Allüren", schwärmte eine damalige Nachbarin gegenüber Daily Mail.

Die Anhänger des Königshauses mussten lange auf einen Auftritt des Pärchens warten. An Ostern schwänzten William und Kate den traditionellen Gottesdienst in Windsor. Stattdessen reisten sie mit ihren Kindern Prinzessin Charlotte (9), Prinz George (11) und Prinz Louis (7) zu ihrem Landsitz in Norfolk. "Sie möchten einfach als Familie Zeit miteinander verbringen, bevor die Kinder wieder zur Schule gehen", erklärte ein Insider im Gespräch mit Mirror.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate an der Marathon-Strecke in London, 2017

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte

