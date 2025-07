Damit wollen "Goodbye Deutschland"-Stars Mallorca verzaubern

Die Familie Repede aus dem Schwabenland wagt mit Goodbye Deutschland den großen Schritt: Mit Papa Constantin, Mama Exenia und den Söhnen Jannai und Keyan zieht es sie nach Mallorca. Während Teenager-Tochter Delisha in Deutschland bleibt, um ihr Leben nach dem Abitur zu beginnen, verabschiedet sich die Familie auf emotionaler Höhe. Auf der Insel möchten sie sich mit einem ungewöhnlichen Konzept behaupten: Bier mit Sirupschuss soll die Gäste ihres Lokals nahe der Playa begeistern. Doch der Neustart auf der Ferieninsel bringt so manches Hindernis mit sich.

Schon die Anreise steckt voller Herausforderungen. Der Transporter mit den Habseligkeiten der Familie verspätet sich, und nicht alles findet Platz im Fahrzeug. Einmal angekommen, müssen sich die Rapedes in ihrem neuen Zuhause, einer Finca in Porreres, einleben – bei beachtlichen 2.800 Euro Monatsmiete. Auch der Betrieb des Eiscafés läuft nicht ohne Probleme: Fehlende Schilder und unhandliche Menükarten verzögern die Abläufe. Am Eröffnungstag streikt die Kasse, während der vier Monate alte Keyan zahnt und die Nerven seiner Eltern strapaziert. "Ich habe es mir leichter vorgestellt", gesteht Exenia und fügt hinzu, sie bekomme gleich einen Nervenzusammenbruch.

Ebenfalls Thema: die Gefühle der Familienmitglieder in diesem neuen Kapitel ihres Lebens. Besonders Jannai hat mit der Umstellung zu kämpfen, denn er mag keine Veränderungen und hat auf Mallorca noch keine Freunde gefunden. Seine Schwester Delisha hingegen besucht die Familie später für zwei Monate, nachdem sie ihr Abitur bestanden hat. Die Nähe zum Balneario 13 bringt Urlaubsfeeling in den Alltag der Rapedes, dennoch bleibt die Frage, ob ihre Geschäftsidee den gewünschten Erfolg bringt. Das Sirupbier findet bisher wenig Anklang, doch die Familie bleibt optimistisch und fühlt sich auf Mallorca bereits zuhause.

RTL+ Logo zur Sendung "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer"

RTL / 99pro media Familie Repede von "Goodbye Deutschland", 2025

