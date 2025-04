"Goodbye Deutschland": So geht es Martina und Franzi

Martina Franz und Franzi Schmidt, bekannt aus der beliebten Sendung Goodbye Deutschland, leben ihre Träume im Ausland – doch ihr neues Leben ist von Höhen und Tiefen geprägt. Martina zog bereits vor acht Jahren nach Costa Rica und fand dort überraschend in Jeudy, der zwanzig Jahre jünger ist, einen neuen Partner. Vor einem Jahr zerbrach die Beziehung, doch entgegen aller Erwartungen sind die beiden inzwischen wieder ein Paar – eine Wiedervereinigung, mit der niemand gerechnet hätte. Franzi wanderte nach Sansibar aus, um mit ihrer Urlaubsbekanntschaft Saris zusammenzuleben. Doch für die 37-Jährige endete das Liebesglück abrupt, nachdem sie Nachrichten von anderen Frauen auf Saris' Handy entdeckt hatte. Zusätzlich hatte sie kurz vor der Trennung von ihrer Schwangerschaft erfahren, was das neue Leben auf Sansibar für Franzi nun noch komplizierter macht.

Martinas Glück in der Liebe wird jedoch von harten Existenzsorgen überschattet. Ihr einst florierendes Restaurant steht vor dem Aus, denn die Einnahmen bleiben aus und die Geldsorgen wachsen. In ihrer Not setzt sie alles auf eine Karte: Sie bricht das Gesetz und reist trotz des offiziellen Verbots nach Panama, um illegal Alkohol für eine Rettungsparty zu kaufen. Glücklicherweise verläuft die riskante Mission ohne Zwischenfälle – das Event wird ein voller Erfolg und beschert Martina Hoffnung auf bessere Zeiten. Während sie zumindest finanziell einen kleinen Lichtblick erlebt, muss Franzi mit ganz anderen Sorgen kämpfen: Nach dem Vertrauensbruch mit Saris ist eine Versöhnung ausgeschlossen, doch da sie nun Mutter geworden ist, bleibt die Verbindung zwischen den beiden bestehen. Franzi fürchtet nach der Geburt vor allem, dass ihr Ex-Partner ihr die Tochter wegnehmen könnte, da Männer in Sansibar deutlich mehr Rechte haben als in Deutschland, und findet zunächst keine Klärung im Gespräch mit Saris.

Tief in ihrem Privatleben verwurzelt, zeichnen die Geschichten von Martina und Franzi ein bewegendes Bild zweier Frauen, die sich im Ausland nicht nur Herausforderungen im Alltag, sondern auch emotionalen Belastungen stellen müssen. Martina und ihr Lebensgefährte Jeudy sorgten schon früher in der Sendung für Aufmerksamkeit – mit ihrer ungewöhnlichen Beziehung, aber auch mit der Lebensfreude, die sie in Costa Rica ausstrahlen. Die Restaurantbetreiberin ist bekannt für ihr Durchhaltevermögen und hat sich trotz aller Rückschläge nie unterkriegen lassen. Franzi hingegen steht nach der Trennung vor einer ganz neuen Erfahrung als alleinerziehende Mutter fernab der Heimat. Freunde und Familie spielen für sie, wie bei vielen Auswanderern, eine wichtige Stütze. In der Vergangenheit hat Franzi in Interviews betont, wie sehr sie die Gemeinschaft in Sansibar schätzt – doch nun, zwischen dem Mutterglück und der Unsicherheit bezüglich der Zukunft mit Saris, sehnt sie sich aktuell besonders nach Stabilität und Sicherheit für sich und ihr Kind.

Franzi Schmidt von "Goodbye Deutschland"

Jeudy von "Goodbye Deutschland"

