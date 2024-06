Mandy Capristo sendet Fans sonnige Urlaubsgrüße aus Italien!

Mandy Capristo (34) gönnt sich aktuell eine Auszeit – und an der lässt sie ihre Fans ebenfalls teilhaben! Die Sängerin teilt auf Instagram einige Aufnahmen aus ihrem Sommerurlaub in Italien. "Ich fühle mich leicht wie eine Feder", kommentiert die Beauty ihren Beitrag. Unter anderem filmt die Musikerin sich vor einem Fenster, dessen Spiegelung die Influencerin in einem heißen Bikini zeigt. Währenddessen strahlt das einstige Monrose-Mitglied und genießt die warme Sonne.

Ihre Fans sind total aus dem Häuschen über die Schnappschüsse. "Du siehst wunderschön aus und dein Strahlen ist ansteckend!", schwärmt ein Bewunderer beispielsweise in der Kommentarspalte ihres Beitrags. Einem User gefällt wohl besonders der Anblick der 34-Jährigen im Bikini. Er meint: "Oh, Mandy! Einfach sexy!" Ein dritter Social-Media-Nutzer schreibt außerdem: "So hübsch! Einfach total natürlich und schön."

Dass die Ex von Mesut Özil (35) auf Natürlichkeit setzt und es simpel mag, plauderte sie in einem früheren Gala-Interview aus. "Weniger ist mehr bei der Pflege und auch beim Make-up", behauptete Mandy und verriet, wie ihre morgendliche Routine ablaufe. Alles in allem war sich die "The Way I Like It"-Interpretin sicher: "Wenn du liebevoll mit dir umgehst, wird alles um dich herum schöner!"

Anzeige Anzeige

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo , Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von den sonnigen Urlaubsfotos von Mandy? Klasse! Sie sieht total hübsch aus. Na ja. Ich finde die Bilder eher unspektakulär. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de