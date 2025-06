Das war Herzogin Meghans erstes Wort über Prinzessin Kate

Eine erste Begegnung, die für Herzogin Meghan (43) sicher nicht alltäglich war: Die damalige Schauspielerin traf bei einem privaten Dinner Prinzessin Kate (43), die zu der Zeit ihre zukünftige Schwägerin werden sollte. Dieser Moment wurde in einem BBC-Interview anlässlich der Verlobung von Meghan und Prinz Harry (40) 2017 thematisiert. Dabei beschrieb Meghan Kate in einem einzigen Wort als "wunderbar". Meghan erinnerte sich zudem daran, wie herzlich sie von der britischen Königsfamilie aufgenommen wurde – insbesondere auch von der verstorbenen Königin, die sie als "unglaubliche Frau" bezeichnete.

Doch nicht jede erste Begegnung verläuft so reibungslos wie erhofft. Später, in der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan", sprach Meghan davon, dass ihr erstes Treffen mit Kate, bei dem sie in zerrissenen Jeans und barfuß war, von kulturellen Missverständnissen geprägt war. Meghan sei als warmherzige Umarmungsperson aufgetreten, was offenbar auf die zurückhaltendere Mentalität ihrer Gegenüber stieß. Die formelle Erscheinung der Royals schien nicht hinter verschlossenen Türen zu enden, was Meghan als ungewohnt empfand. In Prinz Harrys Memoiren "Reserve" wurden zudem unharmonische Momente zwischen Meghan und Kate thematisiert, angefangen bei stilistischen Unterschieden während des Dinners bis hin zu Auseinandersetzungen über Hochzeitsvorbereitungen.

Gerüchte über das angespannte Verhältnis zwischen Meghan und Kate machen in den Medien seit Jahren die Runde. Insbesondere seit Meghans und Harrys Rückzug aus der königlichen Familie und den anschließenden Enthüllungen scheint sich die Kluft vertieft zu haben. Während Meghan in Interviews die Etikette der Royals als ungewohnt beschrieben hat, kursieren Berichte, dass Kate sich strikt von weiteren Themen rund um Meghan fernhalten möchte. Kate bemüht sich augenscheinlich, ihr Leben auf ihre Familie und ihre Rolle innerhalb der Monarchie zu konzentrieren, um jegliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Insgesamt scheint der Bruch zwischen den beiden Frauen und allgemein zwischen den Paaren tiefgreifend.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinzessin Kate am Commonwealth Day

Anzeige Anzeige