Prinz William ist in Cornwall für "gesunde Ungeduld" bekannt

Prinz William (42) zeigt einmal mehr, wie sehr ihm seine Aufgaben als Prinz von Wales am Herzen liegen: Der 42-Jährige, der 2022 die Verwaltung der Grafschaft Cornwall übernahm, besucht regelmäßig die Region und widmet sich eigenhändig den Anliegen der Bewohner. Zuletzt verbrachte er laut The Telegraph gemeinsam mit seiner Frau Kate Middleton (43) und den drei Kindern George (11), Charlotte (10) und Louis (7) einige Tage an den malerischen Küsten, doch Zeit für Gespräche mit Einheimischen ist ihm dabei besonders wichtig. So zum Beispiel mit einem lokalen Gutsverwalter, der sich begeistert über Williams Engagement äußerte: "Er besitzt eine gesunde Ungeduld, wie schon sein Vater. Das gibt unseren Projekten Rückenwind."

Der Herzog von Cornwall sieht diese Arbeit als Erweiterung seiner wohltätigen Aktivitäten und betont, dass der Fokus darauf liege, das Leben der Menschen in der Region zu verbessern. Dabei zeigt sich William laut Insidern oft als "ziemlich anspruchsvoll", was sein persönliches Engagement und den Wunsch, schnell voranzukommen, unterstreicht. Trotz seines Arbeitseifers kommt die Erholung in Cornwall aber nie zu kurz: Ein Urlauber erinnerte sich im Gespräch mit The Telegraph, dass er William und Kate während eines Aufenthalts 2020 einmal lachend auf Fahrrädern gesehen habe – eine unscheinbare Szene, die den Royals aber offenbar einige Sympathiepunkte einbrachte.

Die Leidenschaft, mit der William an seine Aufgaben herangeht, spiegelt sich in seiner Führungsweise wider. Auch Mitarbeiter des Herzogtums beschreiben ihn als "fordernd", jedoch im besten Sinne. Sein Engagement sei ansteckend und motiviere das gesamte Team, wie der Sekretär des Herzogtums, Will Bax, verriet. Für William ist das Herzogtum aber nicht nur ein Arbeitsbereich, sondern auch ein Ort voller Nostalgie. Bereits Prinzessin Diana (✝36) nahm William und seinen Bruder Harry (40) in deren Kindheit regelmäßig dorthin mit. Heute tritt William mit seiner eigenen Familie in ihre Fußstapfen und kombiniert persönliche Erholung mit beruflichem Engagement.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern, Juni 2024

ActionPress / Tim Rooke / SIPA Prinz William und Prinzessin Kate auf der Isle of Mull

