Verführer Alex meint: Temptation-Natalie überschritt Grenzen

Bei Temptation Island hat es sich Verführer Alex zur Aufgabe gemacht, Natalies Treue dem Härtetest zu unterziehen. In Folge 12 scheint er es damit auf die Spitze zu treiben: Die beiden führen einen pikanten Sex-Talk. Ob sie damit die Grenzen ihres Freundes Patrick überschritten hat, wird sich erst in der kommenden Folge zeigen. Für Alex Geschmack wäre Natalie schon zuvor zu weit gegangen. "Für mich persönlich wäre vieles, was dort passiert ist, zu viel gewesen – etwa Küsse auf die Wange oder andere körperliche Gesten. Jeder Mensch hat seine eigenen Grenzen und ich weiß, dass meine schon deutlich früher erreicht gewesen wären", erklärt er im Promiflash-Interview.

Jedoch ist es nicht Alex' Aufgabe zu entscheiden, wie weit die vergebenen Frauen in der Interaktion mit den Männern gehen. Seinen eigentlichen Job hatte er stets vor Augen – und streitet auch nicht ab, dass er sich vorstellen könne, dass Natalie mit ihm noch weiter gegangen wäre. Zu Zweisamkeit zwischen den beiden kam es aber nicht mehr, da auf dem Temptation-Date anstatt Alex Natalies fester Freund auf sie wartete. Ein wenig Enttäuschung schwang mit, auch bei Alex, wie er gegenüber Promiflash zugibt: "Natalie hat im Interview selbst gesagt, dass sie sich ein Temptation-Date mit mir gewünscht hätte. Sie war überrascht, dass es nicht dazu kam – und ich ehrlich gesagt auch. Ich hätte mich sehr darüber gefreut, weil ich glaube, dass es unsere Verbindung noch einmal vertiefen hätte können."

Dass Natalie es mit ihrem Verhalten in der ein oder anderen Situation übertrieben haben könnte, war der Reality-TV-Darstellerin zunächst gar nicht bewusst. Sie sprach von einer "reinen Weste" und versicherte Patrick, dass er sich keine Gedanken machen müsse. Im Promiflash-Interview gesteht sie, dass sie sich vor allem an das sexuell aufgeladene Gespräch gar nicht mehr richtig erinnerte. "Es ist wirklich viel Alkohol geflossen am letzten Abend. Deswegen hab ich da tatsächlich einen kleinen Filmriss, was die Gespräche angeht."

Instagram / DHF-_piqiYy Natalie, Kandidatin bei "Temptation Island" Staffel sieben

"Temptation Island" Patrick und Natalie von "Temptation Island"

