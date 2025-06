Brooke Shields will ihren Schmuck nur einer Tochter vererben

Brooke Shields (60) hat eine klare Entscheidung getroffen, wenn es um die Weitergabe ihres wertvollen Schmucks geht. In einem Interview für das Magazin von Only Natural Diamonds verriet die Schauspielerin, dass ihre jüngere Tochter Grier (19) den Großteil ihrer Schmuckstücke erben wird. Der Grund dafür ist simpel: "Meine ältere Tochter Rowan hat jedes Stück verloren, das ich ihr je gegeben habe. Das kann ich einfach nicht wieder tun", erklärte die 60-Jährige. Grier hingegen erkennt nicht nur den materiellen, sondern auch den symbolischen Wert der Stücke: "Sie versteht den Unterschied zwischen echt und 'echt'."

Brooke betonte in dem Gespräch, dass Schmuck für sie schon immer bedeutungsvoll war. Bereits als Kind sei sie auf Reisen von den vielfältigen Designs und der Geschichte hinter den Pretiosen fasziniert gewesen – ob Perlen in Asien oder Diamanten andernorts. Ihre eigene Wertschätzung für Schmuck scheint sie an ihre jüngere Tochter weitergegeben zu haben. Neben Schmuck hat Brookes Kleiderschrank ebenfalls besondere Erinnerungen für die Familie. Ihre ältere Tochter Rowan trug für ihren Abschlussball das rote, schulterfreie Kleid, das Brooke 1998 bei den Golden Globes getragen hatte. Grier wählte für einen Schulabschluss ein angepasstes Hochzeitskleid, das ihre Mutter bei ihrer Hochzeit mit Tennislegende Andre Agassi (55) getragen hatte.

Dass ihre Töchter in ihrem Kleiderschrank stöbern und besonderen Anlässen mit Brookes Kleidern einen nostalgischen Touch verleihen, stört die Schauspielerin ganz und gar nicht. "Nachahmung ist das stärkste Zeichen der Bewunderung", äußerte sich Brooke 2022 gegenüber dem Magazin People. Die enge Verbindung zwischen Mutter und Töchtern zeigt sich auch in kleinen Gesten: Brooke erinnert sich, wie ihre eigene Mutter Teri ihr den Rat gab, sich selbst Schmuck zu gönnen, statt darauf zu warten, ihn geschenkt zu bekommen – eine Haltung, die offenbar noch immer einen prägenden Einfluss auf sie hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / brookeshields Brooke Shields und ihre Tochter Grier

Anzeige Anzeige

Getty Images Rowan Francis Henchy, Brooke Shields und Grier Hammond Henchy

Anzeige Anzeige