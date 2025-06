Bald neue "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte"-Folgen

Die beliebte Krankenhausserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" verabschiedet sich am 26. Juni 2025 in die Sommerpause. Die letzte Episode vor der Auszeit trägt den Titel "(K)ein Morgen" und verspricht erneut emotionale Patientenfälle. Darin wird die Reality-TV-Bekanntheit Désirée Nick (68) als Patientin Christel Lacell zu sehen sein, die sich das Handgelenk gebrochen hat. Während ihr Partner Alfons Nystedt, gespielt von Horst Kummeth, besorgt an ihrer Seite bleibt, kommt es zu einer überraschenden Wendung. Durch eine mutige Entscheidung, zu der Dr. Leyla Sherbaz und Sofia Galura Christel ermuntern, könnte sich ihr Leben drastisch verändern. Die neuen Folgen starten laut einer ARD-Pressemitteilung pünktlich nach der Sommerpause am 28. August 2025, wie gewohnt um 18:50 Uhr im Ersten.

Bis zur Sommerpause dürfen sich die Zuschauer jedoch auf einige Höhepunkte freuen. Neben spannenden medizinischen Fällen stehen auch persönliche und berufliche Herausforderungen der Charaktere im Fokus. Ein Highlight wird das Wiedersehen mit Dr. Rebecca Krieger, gespielt von Milena Straube, die nicht nur ihren Vater, Klinikleiter Wolfgang Berger, und ihre Schwester Julia besucht, sondern auch alte Beziehungen zu ehemaligen Kollegen auffrischt. Möglicherweise mit mehr als nur freundschaftlichem Charakter? Parallel gewinnen die jungen Assistenzärzte Sofia Galura, Tamar Hummel, Olli Probst und Ivo Maric unter der Leitung von Dr. Ben Ahlbeck immer mehr an Professionalität und übernehmen Verantwortung bei teils schwierigen Fällen. Ihr Zusammenleben in der gemeinsamen WG sorgt weiterhin für Dynamik und Unterhaltung.

Die Serie begeistert seit Jahren durch ihre Mischung aus emotionalen Patientenfällen und den mitfühlenden wie ambitionierten Ärzten. Besonders die Verbindungen und Freundschaften innerhalb des Teams fesseln die Zuschauer, die die Figuren längst ins Herz geschlossen haben. Mittlerweile begeistert der Ableger von In aller Freundschaft seit Januar 2015 die Fans und umfasst bereits über 420 Episoden.

ARD / Jens-Ulrich Koch "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte", Dreh zu Folge 376

ARD / Jens-Ulrich Koch Sanam Afrashteh und Lion Wasczyk, "In aller Freundschaft - Die Jungen Ärzte"-Dreh

