Gewusst? So lautet eigentlich Herzogin Meghans erster Name

Viele kennen sie als Meghan (43), Herzogin von Sussex, doch tatsächlich ist ihr erster Name ein anderer. Geboren wurde die ehemalige Schauspielerin am 4. August 1981 als Rachel Meghan Markle. Ihr Zweitname "Meghan" setzte sich allerdings schon früh durch und wurde später zu ihrem Rufnamen. Serienfans ist der Name Rachel jedoch nicht unbekannt, denn in ihrer bekanntesten Rolle als Rachel Zane in der TV-Serie Suits griff sie auf ihren Geburtsnamen zurück.

Meghan und Prinz Harry (40) gaben sich 2018 das Jawort und traten vor etwa fünf Jahren aus dem engeren Kreis der britischen Königsfamilie zurück. Seitdem haben sie sich ein neues Leben mit ihren beiden Kindern Archie (6) und Lilibet (4) im sonnigen Kalifornien aufgebaut. Im Interview mit dem Magazin People gab Meghan preis, wie viel ihr der Sussex-Name bedeutet. Vor allem seit der Geburt ihrer Kinder habe sie die Bedeutung ihres Titels als Familienname erkannt. "Es ist Teil unserer Liebesgeschichte", sagte sie und betonte, wie glücklich sie mit ihrem Leben sei.

Die Liebe zur Familie steht bei Meghan, die sich heute primär auf private Projekte konzentriert, an oberster Stelle. In einem Gespräch im April lobte sie Harry als unterstützenden Partner und freute sich über ihre gesunden Kinder. Trotz vergangener Familienstreitigkeiten, vor allem des zerrütteten Verhältnisses zwischen Harry und seinem Vater König Charles III. (76), scheint Meghan in Kalifornien ihr Glück gefunden zu haben. Seit ihrer Hochzeit hat sich somit nicht nur ihr Lebensstil verändert, sondern auch die Bedeutung ihres Namens hat einen neuen emotionalen Wert für die Herzogin bekommen.

Getty Images Herzogin Meghan, 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

