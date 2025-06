Süß: Knossi gratuliert seiner Mutter Ida zum 66. Geburtstag

Social-Media-Star Knossi (38) verbringt derzeit gemeinsam mit seiner Mutter Ida und seiner Verlobten Mia einen sonnigen Urlaub in Griechenland. Anlass zur Feier gibt es ebenfalls: Ida feiert heute ihren 66. Geburtstag. In einer fröhlichen Videobotschaft meldete sich der stets gut gelaunte Knossi aus dem Haus seiner Schwiegereltern und nutzte die Gelegenheit, über Instagram aufzurufen: "Meine Mutter hat heute Geburtstag - 66 Jahre. Wenn ihr gratulieren wollt, gerne!"

Ida selbst nahm die Glückwünsche eher gelassen hin. Auf den Hinweis ihres Sohnes, dass sie nun 66 Jahre alt ist, entgegnete sie lediglich: "Tja... ich sag dazu nichts...", und ließ das Thema unkommentiert. Knossi, der im Alter in die USA auswandern will, zeigte sich jedoch umso enthusiastischer und versprach: "Gleich gibt's Geschenke und wir feiern hier in Griechenland." Dass er die Zeit mit seiner Familie in vollen Zügen genießt, zeigt sich in den ausgelassenen Schnappschüssen und Videos, die der Comedian mit seinen Fans teilt.

Knossi, der nicht nur durch seinen Humor, sondern auch durch seine bodenständige und herzliche Art bekannt ist, legt großen Wert auf den Kontakt zu seinen Liebsten. Seine Mutter Ida begleitet ihn immer wieder zu besonderen Anlässen, und ihre enge Verbindung begeistert auch Knossis Anhänger. Auch seine Verlobte Mia scheint bestens integriert zu sein, denn zusammen verbringen sie regelmäßig Zeit mit den Eltern. Für den Internetstar, der sich vor allem durch seine lockere Art einen Namen gemacht hat, gehört Familie eindeutig zu den größten Prioritäten.

Instagram / knossi Ida Knossalla, Mutter von Knossi

Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Knossi und seine Verlobte Lia im Juni 2024

