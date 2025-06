Temptation-Natalie hatte nach Sex-Talk mit Alex Filmriss

In der vergangenen Temptation Island-Folge ließ sich die Kandidatin Natalie auf ein sexuell aufgeladenes Gespräch mit dem Verführer ein. Beim anschließenden Überraschungsdate mit ihrem Freund Patrick war sie sich jedoch keiner Schuld bewusst und sprach von einer "reinen Weste". Im Promiflash-Interview gesteht die Kundenberaterin, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt gar nicht so richtig an das Gespräch mit Alex erinnern konnte. "Es ist wirklich viel Alkohol geflossen am letzten Abend. Deswegen hab ich da tatsächlich einen kleinen Filmriss, was die Gespräche angeht", gibt Natalie preis, doch fügt einsichtig hinzu: "Aber: Alkohol ist keine Ausrede."

Dass sie beim Überraschungsdate mit Patrick so gelassen war, hatte zudem noch einen weiteren Grund. Natalie dachte zu dem Zeitpunkt fälschlicherweise, dass Patrick bereits alle Bilder und somit auch das intensive Gespräch mit Alex gesehen hätte. "Tatsächlich war ich ein bisschen verwirrt, weil ich kein Zeitgefühl hatte und so z.B. dachte, Patrick hätte die Bilder schon gesehen – was ja ziemlich dumm und unlogisch ist. Und da ich mich sowieso nicht sonderlich gut an die Gespräche erinnern konnte, dachte ich halt: 'Ach, so schlimm war es schon nicht'", beteuert die "Temptation Island"-Kandidatin.

Heute bedauert Natalie ihr Verhalten sehr. Sie betont: "Im Nachhinein empfinde ich die Gespräche als unfassbar schlimm, unangenehm und beschämend." Ob der Sex-Talk mit Alex für ihre Beziehung eine zu große Zerreißprobe war, wird sich erst in der nächsten Folge der RTL-Show zeigen. Denn dort steht für das Paar der letzte Teil des Lagerfeuers an, in dem Patrick höchstwahrscheinlich auch das pikante Gespräch mit Alex zu sehen bekommt. Wie die Vorschau zur Folge bereits zeigt, fliegen zwischen Patrick und Natalie ordentlich die Fetzen.

Anzeige Anzeige

Instagram / patzaubertrick Patrick, Kandidat der siebten Staffel von "Temptation Island"

Anzeige Anzeige

RTL Patrick und Nathalie von "Temptation Island"

Anzeige Anzeige