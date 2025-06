Temptation-Natalie sorgt Last-Minute für pikante Bilder

Die Temptation Island-Kandidaten Natalie und ihr Freund Patrick sorgen im Finale des Beziehungsexperiments für Gesprächsstoff. In den vergangenen Wochen ließ sich vor allem Natalie auf Flirts und intime Tänze mit den Verführern ein. In der neuen Folge heizt sie die Stimmung jedoch noch weiter an: Während sie auf Alex' Schoß sitzt, kommt es zum Sex-Talk. "Du weißt gar nicht, was ich mit dir machen würde", flüstert der Verführer ihr ins Ohr. Natalie geht darauf ein und die beiden lassen kein Thema aus: Sie fantasieren davon, wie sie intim werden.

Am nächsten Tag geht es für Natalie aufs Überraschungsdate, wo sie auf ihren Freund Patrick trifft. Die Freude der beiden ist riesig: Glücklich fallen sie sich in die Arme. "Ich liebe dich so sehr", schwärmt Natalie – und auch Patrick ist einfach nur froh, seine Freundin wieder bei sich zu haben. Jedoch kommen auch die letzten Wochen zur Sprache, in denen Natalie wild gefeiert hat. Patrick macht deutlich, dass er Natalies Verhalten nicht gutheißt, sich jetzt jedoch einfach nur auf die gemeinsame Zukunft freut. Der Tischler weiß jedoch auch noch nichts von Natalies Sex-Talk mit Alex.

Nach ihrem romantischen Date gehen Patrick und Natalie zuversichtlich gemeinsam zum letzten Lagerfeuer. "Ich habe eine reine Weste. Ich habe mir nichts vorzuwerfen", beteuert Natalie im Vorhinein. Moderatorin Lola Weippert (29) begrüßt die beiden und zeigt ihnen zuerst Patricks Bilder – er hat sich nichts zuschulden kommen lassen. "Ich habe absolut nichts zu bemängeln. Ich könnte mir keinen besseren Freund vorstellen", kommentiert Natalie glücklich. Bei ihren Bildern sieht das schon etwas anders aus. Patrick fällt es sichtlich schwer, seine Freundin feiernd und flirtend mit anderen Männern zu sehen. Auch Natalie zeigt sich einsichtig: "Es ist mir tatsächlich schon sehr unangenehm, wenn ich das hier sehe." Patrick ist jedoch bereit, über Natalies Verhalten hinwegzusehen: "Ich verzeihe ihr. Ich liebe sie über alles und wir schaffen das." Das einzige Problem: Er weiß noch nichts von dem Sex-Talk. "Ich habe noch weitere Bilder für dich", kündigt Lola vielsagend an, bevor die Folge zu Ende geht. In der Vorschau zur nächsten Folge sieht man einen emotionalen Streit zwischen Patrick und Natalie. Fans dürfen also gespannt bleiben.

Instagram / patzaubertrick Patrick von "Temptation Island"

"Temptation Island" Patrick und Natalie von "Temptation Island"

