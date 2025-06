Fans sicher: Patrick Gibson könnte neuer "James Bond" werden

Die Welt von James Bond steht vor einem spannenden Umbruch, der die Herzen der Fans höherschlagen lässt. Patrick Gibson, bekannt aus der Serie "Dexter: Original Sin", wurde als Stimme des legendären 007 im neuen Videospiel "007 First Light" angekündigt. Das Spiel erzählt die Anfänge des britischen Geheimagenten und begleitet einen 26-jährigen Bond, der gerade frisch aus der Royal Navy kommt. Mit seiner Rolle im Spiel befeuert Patrick nun die Spekulationen, ob er auch als möglicher Nachfolger von Daniel Craig (57) für die Filmreihe infrage kommt. Auf X überschlagen sich die Fans mit Mutmaßungen – viele halten ihn für die Idealbesetzung: "Patrick Gibson als James Bond – das ist peak casting", schrieb ein Nutzer begeistert.

Im Spiel selbst lassen sich die Anfänge des berühmtesten Spions der Welt hautnah miterleben – inklusive actiongeladener Szenen wie waghalsigen Bootsfahrten durch tropische Inselwelten und brenzligen Begegnungen mit riesigen Krokodilen. Laut Daily Mail wird Patrick dabei von einem hochkarätigen Cast unterstützt: Lennie James (59), bekannt aus "The Walking Dead", übernimmt die Rolle von John Greenaway, Bonds Mentor. Auch vertraute Figuren wie M, Q und Moneypenny kehren als jüngere Versionen zurück. Erste Trailer zeigen Bonds typischen Humor und ikonische Details – darunter auch die markante Narbe auf seiner rechten Wange, die Fans aus den Romanen kennen.

Ob Patrick Gibson tatsächlich auch auf der Kinoleinwand als 007 zu sehen sein wird, ist bislang unklar. Mit Konkurrenten wie Theo James (40), James Norton (39) und Aaron Taylor-Johnson (34) hat er jedoch starke Mitbewerber. Theo überzeugte zuletzt mit seiner Rolle in der Netflix-Serie "The Gentlemen", während James Norton bereits in früheren Diskussionen als vielversprechender Bond-Anwärter gehandelt wurde. Patrick hingegen punktet mit seiner Verbindung zum neuen Spiel und der wachsenden Begeisterung der Fans – Faktoren, die seine Chancen durchaus stärken. Sollte das ikonische Franchise ihn tatsächlich für die große Leinwand wählen, könnte dies der Beginn einer Karriere auf höchstem Niveau sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Gibson, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images James Norton, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige