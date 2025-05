Deshalb behandelt Olivia Munn Mastektomie-Narben nicht mehr

Olivia Munn (44) hat im Rahmen eines besonderen Abends im Beverly Hilton Hotel öffentlich gemacht, dass sie ihre Mastektomie-Narben nach einer langen Zeit der Unsicherheit heute mit Stolz zeigt. Während eines Gesprächs mit Access Hollywood beim "Unforgettable Evening" verriet Olivia, dass sie alle künftigen Termine für die Laserbehandlung ihrer Narben abgesagt habe. Auslöser für ihre Entscheidung war die überwältigende Unterstützung, die sie im Oktober 2024 nach ihrer mutigen Teilnahme an einer aufsehenerregenden Skims-Kampagne erhalten hatte. "Seit ich so eine großartige und liebevolle Resonanz auf die Skims-Kampagne bekommen habe, habe ich aufgehört, meine Narben lasern zu lassen", sagte die Schauspielerin. Obwohl sie an diesem Abend ihr Dekolleté mit einem Kleid bedeckte, betonte sie laut eigener Aussage gegenüber ihrer Make-up-Artistin: "Ich möchte sie gar nicht mehr verstecken."

Olivia teilte außerdem mit, dass ihre Narben ursprünglich in der Skims-Kampagne nicht zu sehen sein sollten. Erst während des Shootings wuchs in ihr der Wunsch, ihre Geschichte und ihre Spuren sichtbar zu machen – inspiriert durch die erste Begegnung mit ihren eigenen Narben, die sie als Beweis ihres Überlebens empfindet. Gegenüber Access Hollywood erklärte sie, dass besonders die Rückmeldungen anderer Frauen mit ähnlichem Schicksal einen großen Teil dazu beigetragen hätten, dass sie ihre eigenen Makel immer mehr lieben gelernt habe. "Ich bin stolz auf sie. Das sind Spuren, die ich nicht länger verbergen möchte", so Olivia weiter. Mit diesen ehrlichen Statements macht sie erneut unzähligen Betroffenen Mut und zeigt sich heute selbstbewusster denn je.

Im vergangenen Jahr entschied sich Olivia, im Rahmen der Skims-Kampagne ihre Narben nicht länger zu verstecken. Damit brach sie mit alten Unsicherheiten und wollte ein Zeichen für alle Frauen setzen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Besonders persönlich wurde sie, als sie unter den offiziellen Fotos auf Instagram ihre Geschichte teilte und sich direkt an andere Betroffene wandte: "Jeder Fleck, den das Leben auf meinem Körper hinterlassen hat, ist der Beweis dafür, wie hart ich gekämpft habe." Mit dieser Offenheit zeigte die Schauspielerin, wie viel Kraft in gegenseitigem Zuspruch und dem offenen Umgang mit Schicksalsschlägen steckt. Neben ihrer Rolle als Mutter spielt auch der enge Kontakt zu anderen Frauen mit ähnlichen Erfahrungen eine wichtige Rolle in ihrem Leben – sie sieht sich selbst als Teil einer solidarischen Community.

Getty Images Olivia Munn, Schauspielerin

Instagram / oliviamunn Olivia Munn und ihre Tochter Méi, November 2024

