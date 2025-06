Kader Loth stinksauer: Ist Isi auf Dating-Apps unterwegs?

Kader Loth (52) ist wütend! Der Reality-TV-Star hat auf Instagram eine Nachricht einer Followerin geteilt, die sie fuchsteufelswild macht: Angeblich wurde ihr Ehemann Ismet Atli (54), auch Isi genannt, auf einer Dating-App entdeckt. Ob das Profil echt ist oder es sich vielleicht um eine Fälschung handelt, konnte die Social-Media-Nutzerin nicht beurteilen. Die Reaktion von Kader spricht jedoch Bände. "Das hat noch gefehlt! Isi, warum machst du so einen Scheiß gleich? Schäm dich", wettert sie. Isi hat sich zu den aktuellen Geschehnissen noch nicht geäußert.

Der Unternehmer Isi ist erst vor Kurzem aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Das Paar befindet sich offenbar in einer Beziehungskrise, und diese geht auch nicht spurlos an Kader vorbei. Dass jetzt Gerüchte um Dating-Apps und möglicherweise ein gefälschtes Profil des 54-Jährigen auftauchen, gießt weiter Öl ins Feuer. Zuletzt gewährte die 52-Jährige einen intimen Einblick in die Eheprobleme der beiden. "Ich habe immer viel Energie und Emotionen in meine Beziehung investiert, um die Beziehung zu erhalten. Viel angepasst und meine Wünsche nach hinten gestellt, weil ich dachte, so muss es sein. Bis ich merkte, es wird nicht wertgeschätzt. Was übrig bleibt, sind Erschöpfung und Ungleichgewicht in einer Beziehung", schrieb sie in ihrer Story.

Schon vor wenigen Tagen hatte Kader gegenüber dem Berliner Kurier ausgepackt und berichtet, wie tief die Risse ihrer Beziehung inzwischen gehen. "Er telefoniert mir in letzter Zeit zu viel hinter verschlossenen Türen", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit. Dass Isi plötzlich auch sein Handy-Passwort änderte, hat ihr Vertrauen zusätzlich erschüttert. Kein Wunder also, dass sie klarstellte: "Wir legen die Beziehung erstmal auf Eis." Dabei sind die beiden eigentlich seit Jahren ein Herz und eine Seele. Im Jahr 2019 gaben sie sich sogar im Rahmen einer romantischen Zeremonie das Jawort.

Anzeige Anzeige

Action Press / AEDT Ismet Atli und Kader Loth im August 2023

Anzeige Anzeige

RTL / René Lohse Kader Loth

Anzeige Anzeige