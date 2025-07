Abgeschlossene Ausbildung: So wurde Anna Lippke Influencerin

Anna Lippke ist inzwischen eine erfolgreiche Influencerin und unterhält zahlreiche Nutzer in den sozialen Medien. Wie sie ihren Weg in die Öffentlichkeit fand, verrät sie im Promiflash-Interview. Nach ihrem Abitur machte sie eine Ausbildung zur Make-up-Artistin an einer Schule in Berlin. Dort lernte sie Julian Bolter kennen, ihren heutigen besten Freund, der zur gleichen Zeit eine Fotografenausbildung absolvierte. Die beiden verstanden sich auf Anhieb so gut, dass sie mittlerweile wohl nicht mehr ohne einander können. Jahre später öffnete Julian Anna eine Tür zur Welt der Tutorials, als er für ein Unternehmen arbeitete, das für eine Beauty-App Menschen suchte, die Lust hatten, sich vor laufender Kamera zu schminken. Nach dem Tutorial-Dreh habe Julian Anna gefragt: "Hast du schon mal darüber nachgedacht, YouTube zu machen?" Dieser Moment markierte den Startschuss für Annas Reise in die Social-Media-Welt.

Julian motivierte die gelernte Maskenbildnerin dazu, eines ihrer Schminktutorials auf YouTube hochzuladen. "Rose Gold Look" hieß das erste Video auf ihrem Kanal, und obwohl Anna unglaublich nervös war, überzeugte sie das positive Feedback. "Jetzt muss ich das durchziehen. Wenn ich jetzt einmal angefangen habe, dann kann ich jetzt nicht wieder aufhören. Das wäre unangenehm", waren ihre anschließenden Gedanken. Dank Julians Know-how und Unterstützung überwand sie anfängliche Unsicherheiten. Nach und nach lernte Anna, Videos selbst zu drehen und zu bearbeiten, während Julian sie weiterhin ermutigte. "Er hat größere Träume als ich für mich selbst. Und deswegen habe ich ihm meine Karriere zu verdanken", schwärmt die Berlinerin im Interview mit Promiflash von ihrem besten Freund.

In den vergangenen Jahren begeisterte Anna ihre Community nicht nur mit Schminktutorials und Lifestyle-Tipps, sondern ließ ihre Fans auch an ihrer beeindruckenden Abnehmreise teilhaben. Offen sprach sie immer wieder darüber, wie sie ohne moderne Hilfsmittel und stattdessen mit viel Disziplin, Sport und einer langfristigen Ernährungsumstellung ganze 50 Kilogramm verlor. "Der Weg war aber definitiv geprägt von Hochs und Tiefs und einfach war es echt nicht", gab die Influencerin ehrlich auf Instagram zu. Neben der Gewichtsreduzierung entdeckte Anna noch eine weitere Sache, die ihr Leben veränderte: "Durch meine Abnahme habe ich aber auch die Leidenschaft zum Kochen entdeckt." Ihr Wissen gibt sie schon ganz bald in ihrem eigenen Kochbuch weiter.

Instagram / annalippke Anna Lippke und Julian Bolter, Juli 2025

Instzagram / bolterjulian Anna Lippke und Julian Bolter, August 2024

Instagram / annalippke Anna Lippke, Influencerin

