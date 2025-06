Keine Wertschätzung? Kader Loth nennt Gründe für Eheprobleme

Was ist bei Kader Loth (52) und ihrem Ehemann Ismet Atli (54) los? Eigentlich sind die TV-Bekanntheit und der Unternehmer ein Herz und eine Seele – so wirkt es jedenfalls nach außen hin. Seit einiger Zeit scheint es aber Ärger im Paradies zu geben. Ismet, kurz Isi, ist mittlerweile sogar aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen. Auf Instagram gibt Kader nun einen privaten Einblick in ihre Eheprobleme und enthüllt, was ihr in der Beziehung mit Isi fehlt. "Ich habe immer viel Energie und Emotionen in meine Beziehung investiert, um die Beziehung zu erhalten. Viel angepasst und meine Wünsche nach hinten gestellt, weil ich dachte, so muss es sein. Bis ich merkte, es wird nicht wertgeschätzt. Was übrig bleibt, ist Erschöpfung und Ungleichgewicht in einer Beziehung", schreibt die Unternehmerin in ihrer Story.

Nicht nur Kader äußerte sich bereits öffentlich zu den Eheproblemen mit ihrem Mann, auch Isi meldete sich zu Wort. Am Donnerstag teilte er in seiner Story einen Artikel über die beiden, in dem Kader angab, nichts von dem Facelift ihres Partners gewusst zu haben und, dass sie diese Tatsache verärgerte. "Verdammt noch mal, sie ist angepisst, weil sie mit meinem Testosteron und meiner verrückten Art nicht klarkommt. Sie ist nicht meine Mutter, bei der ich um Erlaubnis bitte", wetterte er unter anderem.

Bereits vor wenigen Tagen zog Kader auf Social Media die Reißleine und verkündete die räumliche Trennung von Isi. Zu einem Foto, das ihren Mann in einem vollgepackten Auto zeigte, schrieb die TV-Bekanntheit: "Isi und ich trennen uns ab heute räumlich – unüberbrückbare Differenzen! Es wird sonst noch alles schlimmer." Die Entscheidung fiel Kader sichtlich schwer. "Warum leidet man trotzdem?", fragte sie ihre Follower offen. Kader und Isi sind bereits seit 2008 ein Paar und gaben sich sogar 2019 das Jawort. In der Show Temptation Island V.I.P. testeten sie sogar ihre Treue und bestanden den Test mit Bravour.

ActionPress / AEDT Kader Loth und Ismet Atli, TV-Stars

ActionPress Kader Loth und Ismet Atli im Januar 2023 in Berlin

