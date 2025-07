"Hölle": Lejla Höhn hat sich den kompletten Nagel abgerissen

Lejla Höhn meldet sich mit schmerzverzerrtem Gesicht bei ihren Fans. In ihrer Instagram-Story zeigt die Influencerin ihren dick verbundenen Zeigefinger an der linken Hand und offenbart, dass sie sich ordentlich wehgetan hat. "Leute, ich habe mir meinen ganzen Nagel weggerissen", schreibt sie und erzählt in der nächsten Story: "Ich schwöre euch, ich kann euch diesen Schmerz nicht beschreiben, so schlimm ist das." Zunächst habe sie unter Schock gestanden, rief aber sofort ihren Mann Matze (29) an.

Der einstige Berlin - Tag & Nacht-Schauspieler leistete seiner Liebsten schnell Erste Hilfe. "Matze ist sofort gekommen, er war nämlich im Laden", schildert Lejla die Situation und ergänzt: "Er hat es mir desinfiziert, Pflaster drauf und einen Verband gemacht. Ich habe mir wirklich mein ganzes Nagelbett rausgerissen." Obwohl der Finger nun gut verpackt ist, scheinen die Schmerzen der Influencerin noch immer erheblich zu sein. "Einfach Hölle", bringt sie es abschließend auf den Punkt.

Abseits ihres schmerzhaften Unfalls erlebt die Content Creatorin gerade eine sehr schöne Zeit. Sie und der 29-Jährige erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs, einen kleinen Jungen. Wie das Paar erst im vergangenen Monat verriet, steht der Name ihres Sohnes auch schon fest: Zayn-Malik. Lejla und Matze betonten jedoch, dass die Namenswahl nichts mit dem ehemaligen One Direction-Star Zayn Malik (32) zu tun habe – auch wenn sie das Geheimnis in einem lustigen Clip lüfteten, der mit dem Song "Story of My Life" untermalt war.

Instagram / leli.hhn Lejla Höhn, Influencerin

Instagram / leli.hhn Lejla Höhn, Juli 2025

Instagram / leli.hhn Matze und Lejla Höhn, Juli 2025

