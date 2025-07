Schon bestätigt: "Wednesday" bekommt eine dritte Staffel

Wednesday wird fortgesetzt! Noch bevor die zweite Staffel der beliebten Netflix-Serie überhaupt ausgestrahlt wurde, bestätigte Regisseur Tim Burton (66) jetzt offiziell gegenüber The Hollywood Reporter, dass es auch eine dritte Staffel geben wird. Die zweite Staffel, die in zwei Teilen erscheint, startet bereits am 6. August 2025 mit dem ersten Teil. Der zweite folgt am 3. September 2025. Fans der düsteren Serie um Jenna Ortega (22) als Wednesday Addams dürfen sich also auf noch mehr mysteriöse Abenteuer freuen. Gleichzeitig wurde bekannt, dass es im Cast einige Veränderungen geben wird, denn zwei Ausstiege stehen bevor.

Doch das ist noch nicht alles: Die Showrunner Alfred Gough und Miles Millar erklärten im Interview, dass sie planen, die Serie über mehrere Jahre hinweg fortzusetzen. Sie hoffen, dass "Wednesday" während der gesamten Nevermore-Zeit dabei bleibt, die auf sieben Jahre und damit auf sieben Staffeln angelegt ist. Zudem denken sie über ein Spin-off nach, das sich auf eine andere Figur aus dem "Addams Family"-Universum konzentriert. Details wurden noch nicht genannt, doch das Universum bietet viele spannende Charaktere, die im Fokus stehen könnten.

Die Serie "Wednesday" erfreut sich seit ihrem Start im Jahr 2022 großer Beliebtheit und machte Jenna Ortega zum Superstar. Die Schauspielerin begeistert mit ihrer Darstellung der eigenwilligen und gleichzeitig liebenswerten Wednesday Addams, die an der düsteren Nevermore Academy finstere Geheimnisse aufdeckt. Regisseur Tim Burton, bekannt für seinen einzigartigen Stil, schuf eine Atmosphäre, die Grusel, Humor und Spannung perfekt vereint. Fans hoffen daher, dass auch mögliche Spin-offs den Charme der Serie bewahren und die Erfolgsgeschichte der Addams Family weiterführen. Jetzt heißt es aber erst mal: Den Start der zweiten Staffel abwarten.

Anzeige Anzeige

Netflix Jenna Ortega in "Wednesday", 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenna Ortega und Tim Burton bei der Premiere von "Wednesday", November 2022

Anzeige Anzeige

Jonathan Hession / Netflix Jenna Ortega als Wednesday Addams, "Wednesday" Staffel 2