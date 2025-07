Die Kandidaten für "Good Luck Guys" Staffel drei stehen fest

Ab dem 31. Juli 2025 ist es wieder so weit! Staffel drei von Good Luck Guys geht an den Start. Das Abenteuer in Thailand lockt auch in diesem Jahr einige Realitystars in die Wildnis. In einer Pressemitteilung von Joyn wurde nun bekannt, wer die Challenge annimmt. Mit dabei sind die Match My Ex-Bekanntheit Gabriela Alves Rodrigues, die Ex-Partner Germain Wolf und Jessica Hnatyk (25) sowie Schauspielerin Anna Iffländer. Auch TV-Prominenzen wie Tim Kühnel und Fabio Knez lassen sich das Spektakel nicht entgehen.

Teil des Casts sind auch Podcasterin Lina Westphal, Influencer Noah Bibbles und das GNTM-Girl Ceyda Kaya. Mischa Mayer (33) wagt den Wechsel vom Big Brother-Container in den Dschungel. Den Cast komplett machen die modebegeisterte Tamara Hinz und Germany Shore-Bekanntheit Julius Tkatschenko. In den vergangenen Staffeln wurden die Promis in Zweierteams aufgeteilt und mussten gemeinsam knifflige Übungen in der südostasiatischen Hitze bewältigen. Wie die Teamaufteilung in diesem Jahr aussieht, ist bislang noch nicht bekannt.

In Staffel zwei boten sich Stars wie Umut Tekin (28) und Jill Lange (24) ein packendes Duell. Am Ende konnten Daniele Negroni (29) und seine Teampartnerin Valentina Principessa das Format für sich entscheiden. Für die Influencerin war es nicht der erste Show-Gewinn, wie sie im Promiflash-Interview betonte: "[Ich bin] stolz und überglücklich, als Reality-Queen schon den zweiten Sieg nach 'Leben leicht gemacht - The Biggest Loser' 2023 nach Hause zu holen!"

Joyn/Marc Rehbeck Der "Good Luck Guys"-Cast von Staffel drei

Instagram / germain_e Jessica Hnatyk und Germain im Dezember 2023

Instagram / anniff Anna Iffländer im Juni 2023

