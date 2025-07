Serkan und Samira Yavuz fliegen zusammen in den Urlaub

Serkan Yavuz (32) hat Grund zur Freude: Der Realitystar fährt mit seiner Ex-Partnerin Samira (31) und den zwei gemeinsamen Töchtern in den Urlaub. Die Zweifacheltern haben sich vor einem halben Jahr getrennt, da Serkan Samira betrogen hat – wegen der Kinder stehen sie nach wie vor regelmäßig in Kontakt. Trotz Liebes-Aus stellte der ehemalige The 50-Kandidat die Idee in den Raum, einen gemeinsamen Urlaub zu verbringen und in der neusten Folge seines Podcasts "unREAL" berichtet er nun stolz: "Sie hat dem Urlaub zugestimmt. [...] Oh mein Gott, wie sehr ich mich freue!"

Ende August soll es dann wohl losgehen – womöglich in die Türkei. Tochter Nova sei jetzt in dem perfekten Alter, in dem sie "schöne Sachen registriert und wahrnimmt", freut er sich weiter. Allerdings überlege das Ex-Paar noch, Freunde zu fragen, ob sie auch mitkommen möchten, damit sie nicht allein im Urlaub sind. Ob mit oder ohne weitere Mitreisende: Serkan ist dankbar für die Möglichkeit, seiner Familie mit einem derart tollen Erlebnis wieder nahe zu sein. "Es ist so ein schöner Schritt für mich, dass ich so etwas Normales noch mitbekomme. Das ist das Schönste der Welt", schwärmt er, denn er wisse, dass das nach all dem Geschehenen nicht selbstverständlich ist.

Samira soll sich über die Idee ihres Exes ziemlich gefreut haben. "Ich bin total happy, weil sie gesagt hat: 'Klar – auf jeden Fall.' Sie möchte, dass die Kinder weiterhin dieses Familiengefühl erleben", erklärte Serkan bereits ihre Reaktion. Eigentlich wäre die Familie, wären die Eltern noch ein Paar, im August bereits gemeinsam verreist gewesen: Wie die Influencerin in ihrer vergangenen Folge "Main Character Mode" verriet, hätten sie im kommenden Monat ein zweites, offizielles Mal geheiratet. "Eigentlich hätten wir geheiratet. Eigentlich wären wir in einem Monat auf Mallorca gewesen, in dieser tollen Location, die schon gebucht war", erklärte sie. Doch die Trennung sorgte für eine kurzfristige Planänderung.

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Influencerin