Diesen Traum erfüllt sich Amanda Seyfried in neuer Serie

Amanda Seyfried (39) hat sich mit ihrer neuen Rolle einen lang gehegten Traum erfüllt: In der Peacock-Miniserie "Long Bright River" verkörpert sie die Polizistin Mickey Fitzpatrick. Die Geschichte, die im drogengeplagten Kensington-Viertel in Philadelphia spielt, zeigt Mickey bei ihrer Suche nach ihrer vermissten Schwester und der Aufklärung mysteriöser Todesfälle junger Frauen. Dass Amanda ihre neue Rolle liebt, macht sie im Gespräch mit People deutlich: "Ich habe immer davon geträumt, eine Polizistin zu spielen. Es ist wie ein Kindheitstraum, jemanden zu spielen, vor dem ich immer voller Ehrfurcht war."

Die Serie basiert auf dem Roman von Liz Moore, die gemeinsam mit Amanda und Nikki Toscano auch als ausführende Produzentin tätig war. Bei der Konzeption war es dem Team besonders wichtig, Authentizität zu wahren. Sowohl Amanda als auch Liz verbrachten Zeit vor Ort in Kensington, fuhren mit Polizeipatrouillen mit und sprachen mit Mitgliedern lokaler Organisationen, um die Lebensrealität des Viertels und die Themen suchterkrankter Frauen realistisch darzustellen. Der Mean Girls-Star betonte, wie anziehend sie die Komplexität ihrer Figur fand: "Sie ist Polizistin, hat ein Kind, ist alleinerziehend und kämpft, um irgendwie klarzukommen mit all diesen Verantwortungen." Die Serie zeigt somit nicht nur die düstere Kriminalgeschichte, sondern auch die emotionalen Herausforderungen einer Frau, die für ihre Familie alles gibt.

Amanda, die zuletzt einen Emmy für ihre Rolle als Elizabeth Holmes in "The Dropout" gewann, ist für ihre Vielseitigkeit bekannt. Dennoch war es ein bewusstes Ziel für sie, sich mit "Long Bright River" von früheren Rollen wie jenen in Mamma Mia oder Jennifer's Body zu distanzieren. "Niemand hat mich je auf diese Weise gesehen", sagte die Schauspielerin gegenüber TheWrap. Mit ihrer Darstellung möchte sie nicht nur die Zuschauer überraschen, sondern auch Bezug zu realen Themen wie zwischenmenschlichen Beziehungen, familiären Konflikten und gesellschaftlichen Problemen schaffen. Obwohl es noch keine Pläne für eine zweite Staffel gibt, sagte Amanda, dass sie jederzeit als Polizistin Mickey zurückkehren würde: "Wenn das Publikum mehr von Mickey will, wird es wahrscheinlich mehr von Mickey bekommen."

Anzeige Anzeige

ActionPress Amanda Seyfried in "Girls Club"

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried bei den Emmy Awards 2022

Anzeige Anzeige