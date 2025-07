Mögliche erste Details zur Beerdigung von Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne (✝76) starb erst vor wenigen Tagen. Zu seiner Beerdigung gibt es noch keine Details. Ein Insider meint nun aber zu wissen, dass die Beisetzung nicht nur ein Fest seines Lebens werden wird, sondern auch jede Menge großer Namen der Musikindustrie zu Gast haben soll. "Es gibt Gespräche über eine Feier zu seinem Gedenken in Birmingham, der Stadt, die ihm so viel bedeutete", erzählt die Quelle gegenüber The Sun. Unter anderem könnte der Sänger Yungblud (27) eine große Rolle spielen: "Künstler wie Yungblud, den Ozzy als Musiker sah, der das Erbe dessen, was er vor all den Jahren begonnen hatte, weiterführen könnte, werden voraussichtlich eine Rolle dabei spielen."

Diese Feier wird vermutlich aber eher ergänzend zu der eigentlichen Beisetzung sein. Eine Trauerfeier und ein Gottesdienst werden wohl eher im privaten Rahmen abgehalten. Dennoch werden jede Menge Stars Ozzy ihren Tribut zollen wollen. "Es gibt Hunderte von Prominenten, die ihm die letzte Ehre erweisen wollen und sein Leben und Vermächtnis feiern wollen, sowie Tausende von Fans, die sich an den Straßen aufstellen würden, um Abschied zu nehmen", ist die Quelle überzeugt. Stars wie Elton John (78) und Chris Martin (48) nahmen schon im Netz Abschied von dem Rocker. Die Fans sorgten in der Heimat seiner Band Black Sabbath, Birmingham, dafür, dass ein regelrechtes Blumenmeer entstand.

Ozzy war trotz der düsteren Musik, mit der er die Metal-Szene eroberte, bekannt für seinen Humor und seine Lust zu leben. Genau dieses Gefühl wünschte der Brite sich auch für seine Beisetzung. Bereits 2011 erzählte er in einem Interview mit The Times, wie er sich die perfekte Beerdigung vorstellte – und langweilig sollte diese definitiv nicht sein. "Es soll nicht um die schlechten Zeiten gehen", meinte Ozzy. Auch wenn sein Leben ein Auf und Ab war, habe er viel Glück gehabt. Das wolle er feiern: "Deshalb möchte ich nicht, dass meine Beerdigung traurig ist, sondern dass sie eine Gelegenheit ist, 'Danke' zu sagen."

Getty Images Ozzy Osbourne bei einer Pressekonferenz in Los Angeles

Getty Images Ozzy Osbourne mit seiner Frau Sharon, 2014

