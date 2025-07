So sehr vermisst Serkan Yavuz sein altes Familienleben

Samira (31) und Serkan Yavuz (32) sind seit dem Frühjahr kein Paar mehr. Da die beiden Realitystars aber zwei gemeinsame Kinder haben, sehen sie sich trotzdem noch. Während dieser Treffen hat der Familienvater für sich etwas Wichtiges bemerkt. "Ich vermisse diese Menschen so unglaublich", gesteht er in seinem Podcast "unREAL" und fügt hinzu: "Ich vermisse die gemeinsame Zeit so sehr. Ich spüre da etwas, das ich nicht beschreiben kann. Umso mehr merke ich, wie viel mir diese Person bedeutet und wie viel Sche*ße ich gebaut habe, dass ich genau das verbockt habe."

Der Bachelor in Paradise-Star macht kein Geheimnis daraus, dass er sich eine zweite Chance von Samira erhofft. Im Podcast erklärt er: "Sie ist es. Sie ist die Person, mit der ich wirklich mein Leben teilen will. Hoffentlich wird es irgendwann wieder so sein." Bis dahin konzentriert sich der Regensburger darauf, die Zeitfenster mit seinen Töchtern zu genießen. Er berichtet, dass er heute viel dankbarer für die gemeinsamen Momente ist und es ihm dadurch leichter fällt, das Handy wegzulegen und sich voll auf seine Liebsten zu konzentrieren.

Samira fällt es schwer, Serkans Seitensprünge zu vergessen. Die Münchnerin schaut allerdings mit Wohlwollen auf die Bemühungen ihres Ex-Partners. Ein Liebes-Comeback ist für sie dennoch noch nicht in Sicht. "Ich schaue mir das einfach an. Wir schauen jetzt mal, wo das hingeht und wie sich das weiterentwickelt. Ich sage nicht Ja. Ich sage auch nicht Nein. Ich sage einfach: 'Ich schaue und gerade geht es mir eigentlich gut'", berichtete sie kürzlich in ihrem Podcast "Main Character Mode".

ActionPress / Robert Schmiegelt / Future Image Serkan Yavuz, April 2024

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und seine Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars