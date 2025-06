Ehrliches Update: Ulrika Jonsson feiert ein Jahr Abstinenz

Ulrika Jonsson (57) feiert einen beeindruckenden Meilenstein in ihrem Leben: Auf Instagram verkündete die TV-Moderatorin, dass sie seit genau einem Jahr keinen Alkohol mehr angerührt hat. Um diesen Moment zu würdigen, teilte sie mit ihren über 200.000 Followern zwei bewegende Vorher-Nachher-Bilder, die sie einmal in betrunkenem und einmal in nüchternem Zustand zeigen. In ihrer Nachricht bedankte sich Ulrika bei ihren vier Kindern und engen Freunden, die sie in dieser schwierigen Zeit unterstützten. "Kein Fanfarenspiel, keine Medaille, kein Pokal. Der Weg geht weiter", fasste sie ihre Reise zusammen.

Die Entscheidung, dem Alkohol den Rücken zu kehren, fiel Ulrika vor einem Jahr nach einer eindringlichen Warnung einer engen Freundin. Diese hatte sie auf ein Gespräch am Telefon angesprochen, das Ulrika im Zustand völliger Verwirrung geführt hatte. In einem emotionalen Moment erkannte die ehemalige "Gladiators"-Moderatorin, dass sie Hilfe brauchte, um dem Teufelskreis des Trinkens zu entkommen. Monate später sprach sie offen darüber, wie sie regelmäßig allein trank und durch den Alkohol versuchte, ihre Ängste zu betäuben, was jedoch oft in Erinnerungslücken mündete. Heute bietet sie mit ihrer Geschichte anderen Betroffenen Mut und beschreibt ihre Transformation als einen "spirituellen Prozess".

Obwohl die vierfache Mutter in der Vergangenheit immer wieder durch schwierige Lebenssituationen ging, hat sie gelernt, aus diesen gestärkt hervorzugehen. Nach mehreren gescheiterten Ehen und Jahren als alleinerziehende Mutter ist Ulrika ein Symbol für Stärke und Durchhaltevermögen. Trotz der Einsamkeit, die sie in vergangenen Interviews offen zugegeben hat, beweist sie nun, dass Veränderung möglich ist und dass sie sich selbst an erste Stelle setzt. Ihr Fortschritt ist ein inspirierendes Beispiel dafür, dass es nie zu spät ist, neue Wege einzuschlagen.

Instagram / ulrikajonssonofficial Ulrika Jonsson zeigt sich auf Instagram nüchtern

Instagram / ulrikajonssonofficial Ulrika Jonsson zeigt sich auf Instagram auf einem Selfie betrunken