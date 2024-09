So emotional war der letzte Tag bei GZSZ für Marc Weinmann

Es ist das Ende einer Ära für Marc Weinmann. Etwa drei Jahre stand der Schauspieler für Gute Zeiten, schlechte Zeiten vor der Kamera. Nun kehrt er seiner Rolle als Luis Ahrens den Rücken. Im aktuellen Interview mit RTL erzählt Marc, wie er seine letzten Stunden am Set der beliebten Serie empfunden hat. "Mein letzter Tag war zwar sehr schön, aber natürlich auch wirklich emotional", erinnert er sich und gesteht: "Und ja, es gab auch einige Tränen – nicht nur bei mir! Ein Abschied ist nun einmal ein Abschied."

Vor allem beim Dreh seiner letzten Szene mit seinem Schauspielkollegen Felix van Deventer (28), der Jonas Seefeld verkörpert, sei den beiden bewusst geworden, dass sie in nächster Zeit wohl nicht mehr zusammen vor der Kamera stehen würden. "Die Maske musste ziemlich oft eingreifen und unsere Tränen wegwischen", gibt Marc im Interview preis. Anschließend habe es noch eine Abschiedsfeier mit seinen Kollegen gegeben, um auf die vergangenen Jahre anzustoßen. Am meisten werde Marc seine langjährigen Kollegen und den "stetigen Austausch" vermissen. "Ich habe extrem viel gelernt und so viele Erinnerungen gesammelt – und die werde ich für immer behalten", betont der gebürtige Stuttgarter. Seinen zukünftigen Projekten und etwas Zeit zur Erholung blicke er jetzt voller Vorfreude entgegen.

Die Fans der Daily können sich nun auf ein neues, nicht ganz unbekanntes Gesicht im Cast freuen: Nach fast 30 Jahren kehrt Mariella Ahrens (55) als Elinor Schwarz zu GZSZ zurück! In einem früheren Interview mit dem Sender verriet sie, dass sie die Handlung mit ihrem Comeback ordentlich aufmischen werde. "Damals hatte sie Jo Gerner auf unschöne Weise am Altar stehen lassen", blickte Mariella zurück und fügte hinzu: "Doch dieses Mal hat sie eine unglaubliche Überraschung im Gepäck: In der Zwischenzeit hat sie ihm Zwillinge geboren, von denen Jo bisher nichts ahnte."

Anzeige Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Felix van Deventer und Marc Weinmann bei GZSZ

Anzeige Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Mariella Ahrens, GZSZ-Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige