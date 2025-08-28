Serienhit "Tell Me Lies" endet mit düsterer dritter Staffel

"Tell Me Lies" hat sich als eine der beliebtesten Serien auf Hulu etabliert und begeistert mit spannenden Handlungssträngen sowie der Chemie zwischen Lucy Albright und Stephen DeMarco, gespielt von Grace Van Patten (28) und Jackson White. Doch nun sorgt eine Neuigkeit für Aufregung: Die Serie wird wohl nach der dritten Staffel enden. Das enthüllte Tom Ellis (46), der in Staffel zwei einen charmanten Professor spielte, kürzlich in einem Interview mit Entertainment Tonight. Die Serie wurde von Meaghan Oppenheimer entwickelt, die zugleich Toms Ehefrau ist. "Ich denke, Meaghan hat [die Serie] so geschrieben, dass es die letzte Staffel ist. Ganz sicher, ja", offenbarte er.

Die kommende dritte Staffel, deren Dreharbeiten bereits im Mai begonnen haben, soll dafür aber überraschende Wendungen bereithalten. "Es wird vermutlich die dunkelste Staffel von 'Tell Me Lies' bisher... es entstehen ein paar ziemlich unerwartete Allianzen", verriet der Schauspieler. Dabei endete bereits die zweite Staffel mit einem schockierenden Cliffhanger bei den Hochzeitsfeierlichkeiten der Charaktere Bree und Evan, gespielt von Catherine Missal und Branden Cook. Noch bevor Bree den Gang zum Altar antrat, ließ Stephen ihr eine acht Jahre alte Sprachnachricht zukommen: Evan gestand darin, sie im College mit Lucy betrogen zu haben.

Selbst für die Hauptdarsteller war das dramatische Ende der zweiten Staffel ein Schock. In einem Interview mit The Hollywood Reporter sprach Grace, die derzeit als Amanda Knox (38) in der neuen Hulu-Serie "The Twisted Tale of Amanda Knox" überzeugt, über die manipulativen Taten von Charakter Stephen. "Die Arbeit, die dieser Mann investieren musste, nur um eine Bombe acht Jahre lang zu horten... unfassbar. Das hat meine Erwartungen an seine Manipulationsfähigkeit weit übertroffen. Ich war wirklich sprachlos", betonte sie. Dem stimmte Jackson zu – und fügte hinzu, dass er sich wünscht, seine Figur für ihre toxischen Handlungen endlich zur Rechenschaft gezogen zu sehen: "Ich fände es spannend, wenn Stephen irgendwann wirklich in der Sackgasse steckt, ohne Ausweg, ohne Fluchtmöglichkeit. Kein Weg, sich noch einmal herauszumanipulieren."

Getty Images Der Cast von "Tell Me Lies", September 2024

Getty Images Tom Ellis und Meaghan Oppenheimer

Getty Images Die "Tell Me Lies"-Stars Grace Van Patten und Jackson White, September 2022