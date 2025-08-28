So hält sich Zara Tindall fit und schlank

Zara Tindall (44) achtet stets darauf, sich fit und schlank zu halten – und das beginnt bereits beim Frühstück. Die ehemalige olympische Reiterin setzt auf eine klare Routine: griechischer Joghurt mit Honig, dazu ein Stück Obst oder Toast. Diese einfache, aber effektive Mahlzeit verleiht ihr die nötige Energie für ein anschließendes Workout. Schon früh am Morgen schwingt sich Zara auf ihren Hometrainer, um aktiv in den Tag zu starten, wie sie bereits 2015 gegenüber Sunday Times Magazine verriet.

Ernährungsexperten loben diesen Start in den Tag. Laut der britischen Ernährungsberaterin Faye James ist griechischer Joghurt reich an Proteinen, die den Stoffwechsel anregen, und enthält wertvolle Probiotika, die die Darmgesundheit fördern. Besonders für Frauen sei die darin enthaltene Portion Kalzium wichtig, da es die Knochen stärkt. Perfekt ist dieses Frühstück auch für Mütter: Es ist schnell zubereitet und vitalstoffreich – eine ideale Basis für Zaras bewegtes Leben mit ihren drei Kindern. Die Royal hält ihre Ernährung zwar meist ausgewogen, gönnt sich aber auch ab und zu kleine Sünden.

Neben ihrem sportlichen Engagement gehört Zara mit ihrem Ehemann Mike Tindall (46) zu den beliebtesten Royals. Das Paar genießt es, nicht nur Zeit mit den Kindern Mia, Lena und Lucas zu verbringen, sondern auch glamouröse Events wie ihre Teilnahme an den Magic Millions Pferderennen. Dort teilten sie Anfang des Jahres unvergessliche Momente mit Nacho Figueras (48), einem engen Freund von Prinz Harry (40), und dessen Ehefrau Delfina Blaquier (44). Ob im Sattel, auf dem Polofeld oder im Alltag – Zara scheint immer die perfekte Balance zu finden, sei es bei ihrer Ernährung, ihrer Fitness oder in ihrer Rolle als Royal und Mutter.

Getty Images Zara Tindall, Tochter von Prinzessin Anne

Whatling, James Zara Tindall, britische Royal

ActionPress Mike Tindall und Zara Tindall bei den Beauty Awards in London