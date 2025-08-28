Ist diese russische Influencerin Post Malones neue Flamme?

Hat Post Malone (30) sein Herz wieder verschenkt? Der Rapper und Country-Sänger ist aktuell auf Tournee durch Europa. In Mailand erwischten Paparazzi ihn jetzt in Begleitung einer hübschen Brünetten. Laut Daily Mail soll es sich dabei um die russische Influencerin Diana Korkunova handeln. Die beiden waren wohl zusammen auf einem kleinen Spaziergang durch die italienische Modemetropole und machten dabei einen sehr vertrauten Eindruck. Die Fotos zeigen, wie sie eingehakt laufen und sich flirtende Blicke zuwerfen. Vom Look hätten die beiden aber nicht unterschiedlicher sein können: Während Diana ein niedliches, kurzes Kleid in Hellblau und kleine Schleifen in den Haaren trägt, kleidete Posty sich passend zu seinem Imagewechsel in Jeanshose und -hemd sowie Cowboyhut und Cowboyboots.

Zuletzt führte Post Malone eine Beziehung mit der Stylistin Christy Lee. Die beiden waren rund ein halbes Jahr zusammen, bevor das Gerücht aufkam, dass sie sich getrennt haben. Ein Insider plauderte gegenüber TMZ aus, dass das Liebes-Aus einvernehmlich war und der 30-Jährige und Christy weiterhin Freunde sein wollen. So harmonisch endete Post Malones Beziehung davor nicht. Mit seiner Ex-Verlobten Hee Sung Park, genannt Jamie, stritt er bis vor wenigen Wochen vor Gericht um das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. Erst Mitte Juli gab Jamie in Los Angeles nach. Das bedeutete aber nicht das Ende der Auseinandersetzung: Der gebürtige Texaner soll derweil im US-Bundesstaat Utah weiter Anträge eingereicht haben, um für das Sorgerecht zu kämpfen.

In der Zwischenzeit schien Post Malone sich mit seiner Musik von seinem privaten Drama abzulenken. Nach einer erfolgreichen Tour in den USA führte ihn sein Weg Mitte August endlich nach Europa. Einer der ersten Auftritte war in der Berliner Wuhlheide, wo er es schaffte, die Menge mit einem Mix aus Rap und Country anzuheizen. Als Support-Act mit von der Partie war Country-Sänger Jelly Roll (40). Bevor Posty selbst seine rund zweistündige Show begann, durfte der Sänger auch fast eine Stunde seine Songs spielen. Jelly war zum ersten Mal in Deutschland und war sichtlich gerührt vom deutschen Support. Zum Dank gab es ein mitreißendes Medley aus großen US-Hits aus Gangster-Rap, Rock, Pop und Country. Die beiden verbindet eine innige Freundschaft, die sie mit dem Song "Losers" auch auf die Bühne brachten, und die Gemeinsamkeit, sich von Rappern zu Countrystars entwickelt zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Post Malone, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / diana_korkunova Diana Korkunova, russische Influencerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Berlinfoto Post Malone bei seinem Konzert in der Wuhlheide in Berlin, August 2025

Anzeige