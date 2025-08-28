Judi Dench (90) moderiert TV-Show trotz Sehverlust

Judi Dench (90) hat sich mit 90 Jahren eine neue Herausforderung vorgenommen: In ihrer eigenen TV-Show "Drinks With Dame Judi" empfängt sie prominente Gäste und plaudert mit ihnen über das Leben und ihre Karrieren. Für die erste Folge hat sie ihren langjährigen Freund, den Schauspieler und Regisseur Kenneth Branagh (64), in ihrem Landhaus willkommen geheißen. Das Programm, das auf Sky Arts ausgestrahlt wird, verspricht laut Daily Mail eine unterhaltsame Mischung aus persönlichen Anekdoten und Archivmaterial. Obwohl bislang nur eine Episode geplant ist, hat der Sender angekündigt, dass es in Zukunft mehr Folgen geben könnte.

Trotz ihres enormen Erfolges in der Film- und Theaterwelt musste die Oscar-Preisträgerin ihre Arbeitsweise in den letzten Jahren anpassen. Aufgrund ihres fortschreitenden Sehverlustes zieht sie sich zunehmend aus der Schauspielerei zurück, bleibt aber in anderen kreativen Projekten aktiv. Bereits in der Vergangenheit begeisterte sie mit Doku-Produktionen, darunter ein Film über ihre Leidenschaft für Bäume und eine Reise in den Dschungel von Borneo. In ihrer neuen Show wird Judi nun viele lustige und bewegende Geschichten aus ihrer jahrzehntelangen Karriere mit ihren Fans teilen.

Judi lebt seit Jahren mit der Diagnose altersbedingte Makuladegeneration, die ihre zentrale Sehkraft stark beeinflusst hat. Sie hat offen über die Herausforderungen gesprochen, die damit verbunden sind, und über die Notwendigkeit, auf neue Wege des Lernens und Arbeitens umzusteigen. Ihr Freundeskreis spielt dabei eine wichtige Rolle, indem er sie bei alltäglichen Aufgaben und beruflichen Projekten unterstützt. Für ihre Fans ist sie trotz allem eine Inspiration, weil sie nicht aufgibt und sich immer wieder neuen Aufgaben widmet.

Anthony Harvey / Getty Images Die Schauspieler Kenneth Branagh und Judi Dench

Getty Images Kenneth Branagh im Oktober 2021

Getty Images Judi Dench bei den Oscars in Hollywood, März 2022

