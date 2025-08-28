Schwangerschaft geht an Lisa Akkaya nicht spurlos vorbei

Lisa Marie Akkaya (24) erwartet derzeit ihr zweites Kind. Doch die Schwangerschaft verläuft nicht ohne Hindernisse. In einem Interview mit Promiflash spricht die TV-Bekanntheit nun offen über die emotionalen Herausforderungen, die sie in den vergangenen Monaten begleiteten. "Mental war es eine Achterbahnfahrt", gesteht die Influencerin. Sie habe sich immer bemüht, stark zu bleiben – für ihr Umfeld und ihr Baby – doch das sei oft eine enorme Belastung gewesen.

Die Schwangerschaft war durch Komplikationen geprägt, die nicht nur körperliche, sondern auch seelische Spuren hinterließen. Besonders fordernd war es für Lisa, den inneren Druck und die Selbstzweifel zu bewältigen. Sie gibt zu, dass es Momente gab, in denen sie sich fragte, wie sie die Situation bewältigen soll. Mittlerweile schaut die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin der Geburt jedoch positiv entgegen: "Aktuell bin ich aber sehr optimistisch und versuche, mental gestärkt in die Geburt zu gehen und mich auf alles Positive zu konzentrieren."

Erst vor wenigen Tagen meldete sich Lisa besorgt bei ihren Fans und befürchtete, dass ihr Sohn sich schon frühzeitig auf den Weg machen könnte. In ihrer Instagram-Story berichtete sie: "Ich habe gerade teilweise leichtes Wehengefühl und zweimal starkes Wehengefühl gehabt und musste mich übergeben." Kurz darauf wandte sich die Reality-TV-Bekanntheit erneut an ihre Community – dieses Mal schon aus dem Krankenhaus. Dort erklärte sie: "Aufgrund der Größe und des Gewichts von Xavi wird vermutet, dass ich tatsächlich schon weiter bin als gedacht in der Schwangerschaft, aber man kann es nicht genau sagen. Ich müsste zwischen der 35. und 37. SSW sein." Wenig später durfte sie aber vorläufig wieder nach Hause.

Instagram / Lisa Marie Akkaya Lisa Marie Akkaya im Juli 2025

Instagram / lisa.straube Schwangere Lisa Marie Akkaya, Juli 2025

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya im Juni 2025

