Bruce Willis lebt nicht mehr zu Hause: Fans sind ergriffen

Bruce Willis (70) lebt getrennt von seiner Familie und wird in einem speziell angepassten, einstöckigen Haus von professionellen Pflegekräften betreut. Seine Frau Emma Heming (47) teilte mit, dass diese Entscheidung aufgrund seiner frontotemporalen Demenz getroffen wurde. Diese Nachricht löste vor allem bei den Fans des Schauspielers einige Emotionen aus. "Es tut mir so leid für die Familie", "So schade… Kraft an die Familie" und "Er ist eine Legende, egal ob Star oder nicht, es ist so furchtbar und alle Menschen mit der Diagnose tun mir verdammt leid", lauten nur einige der Fan-Reaktionen unter einem Promiflash-Beitrag.

Andere User betonen zudem, dass es wichtig sei, sich Hilfe zu suchen, wenn die Pflege innerhalb der Familie nicht mehr bewältigt werden kann. "Ich verstehe manche Leute nicht. Was ist daran so schlimm, dass man sich Hilfe holt? Es gibt Situationen, da kann man das nicht mehr bewältigen. Das hat nichts mit Abschieben oder Sonstigem zu tun. Ich habe meine Großeltern gepflegt und das zerrt sehr an den eigenen Nerven und selbst wird man ja wohl auch noch, was von seinem Leben haben dürfen", merkte ein weiterer Nutzer an.

In dem emotionalen ABC-Interview berichtete Emma, wie schwer es ihr gefallen war, Bruce in professionelle Hände zu geben. "Es war eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens", gestand das Model und erklärte, dass sie besonders an das Wohl ihrer Töchter gedacht habe: "Bruce würde wollen, dass die Mädchen in einem Zuhause leben, das auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, nicht auf seine." Die Schauspielerin betonte, dass die Familie trotz der neuen Wohnsituation eng verbunden blieb. Sie und die Kinder besuchten Bruce häufig und brachten ihm ein Stück familiäre Geborgenheit in sein neues Zuhause.

Getty Images Bruce Willis in London, Januar 2019

Getty Images Bruce Willis und seine Frau Emma Heming Willis, Oktober 2019

