Taylor Swift und Travis verlobt: Wer sind ihre Trauzeugen?

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben ihre Verlobung mit romantischen Schnappschüssen bekanntgegeben. Am 26. August verkündeten die Sängerin und der NFL-Profi die Überraschung mit romantischen Schnappschüssen auf Social Media. Hinter den Kulissen war die Verlobung jedoch kein so spontaner Moment wie für die Fans: Laut Insidern von Page Six hielten Taylor und Travis die Nachricht bereits seit einigen Wochen geheim. Nun beginnen die Spekulationen über die Hochzeitsgäste – vor allem, wer die Trauzeugen der Verlobten sein könnten.

Travis' älterer Bruder Jason Kelce (37) gilt als Favorit für die Position des Trauzeugen. Fans munkeln jedoch, wer Taylors Maid of Honor werden könnte. Unter ihren engsten Vertrauten befinden sich Namen wie Abigail Anderson Berard, Martha Hunt (36) und Karlie Kloss (33). Selena Gomez (33), eine langjährige Freundin der Hitsängerin, führt jedoch die Spitze der Liste an, da die beiden eine inzwischen 16 Jahre währende Freundschaft teilen. Eine weitere Möglichkeit wäre, Taylors Bruder Austin Swift sein, der nicht nur als enger Vertrauter bekannt ist, sondern auch bereits entscheidend in ihrem beruflichen Leben unterstützte.

Abseits der Spekulationen rund um die Trauzeugen deutet sich jedoch auch an, dass Taylor und Selena trotz enger Bindung derzeit nicht immer gemeinsame Wege gehen. Während auch Selena kurz vor einer Hochzeit mit Benny Blanco (37) steht, genoss sie ihre ausgelassene Junggesellinnenabschiedsparty offenbar ohne die Pop-Ikone an ihrer Seite. Ob dies Auswirkungen auf die Wahl der Maid of Honor haben könnte, bleibt abzuwarten.

Instagram / killatrav Travis Kelce und Taylor Swift, Juli 2025

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

IMAGO / PicturePerfect Selena Gomez und Taylor Swift, Februar 2016