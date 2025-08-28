Nicolas Cage für Hauptrolle in "True Detective" im Gespräch

Nicolas Cage (61) befindet sich derzeit in Verhandlungen für die Hauptrolle in der fünften Staffel der gefeierten HBO-Serie "True Detective". Der Oscar-Preisträger soll Berichten zufolge die Figur des New Yorker Detektivs Henry Logan verkörpern, der im Mittelpunkt der neuen Staffel steht. Die Handlung soll diesmal in der Jamaica Bay in New York angesiedelt sein, eine spannende Kulisse für die nächste mysteriöse Ermittlung. Laut Deadline ist die Entscheidung noch nicht endgültig gefallen, ein offizieller Kommentar von HBO steht ebenfalls aus.

Die Anthologie-Serie hat es in der Vergangenheit mit Stars wie Matthew McConaughey (55), Woody Harrelson (64) und zuletzt Jodie Foster (62) geschafft, starke Hauptdarsteller zu gewinnen. Mit der Rückkehr von Issa Lopez als Showrunnerin verspricht die kommende Staffel erneut tiefgründige und fesselnde Geschichten. Sie hatte bereits bei der vierten Staffel, die von Kritikern gefeiert wurde, das Ruder übernommen. HBOs Drama-Chefin Francesca Orsi äußerte sich begeistert über ihre Vision für die neue Staffel: "Issa hat viel zu sagen, ähnlich wie bei 'Night Country'", sagte sie. Die Dreharbeiten sind für 2026 geplant, die Ausstrahlung soll dann 2027 erfolgen.

Für Nicolas, der für seine unkonventionellen Rollen und seine Leidenschaft bekannt ist, könnte dies ein weiterer Meilenstein in seiner vielseitigen Karriere sein. Kürzlich bewies der Schauspieler seine Einsatzbereitschaft, als er sich für einen Film mit den Herausforderungen des Surfens auseinandersetzte – eine Erfahrung, bei der er nicht nur körperlich an seine Grenzen ging, sondern auch eine lebensgefährliche Situation überstand. Ob er nun als True Detective erneut seine schauspielerische Wandlungsfähigkeit unter Beweis stellt, bleibt vorläufig offen. Fans und Kritiker können jedoch gespannt auf eine Entscheidung warten.

Getty Images Nicolas Cage, Schauspieler

Getty Images Woody Harrelson bei der Premiere von "Last Breath" in New York

Getty Images Jodie Foster, Schauspielerin