Wegen Aleks Petrovic? Emmy Russ ist "unfassbar glücklich"

Neue Turteleien in der Reality-TV-Welt? Emmy Russ (26) bringt derzeit die Gerüchteküche zum Brodeln. Es heißt, dass sie und Aleksandar Petrovic (34) aktuell miteinander flirten. Pikant: Aleks ist offiziell noch mit Vanessa Nwattu liiert, mit der er bald bei Temptation Island V.I.P. zu sehen sein wird. Emmy selbst schweigt zu den Spekulationen, doch auf Instagram heizt sie die Diskussionen weiter an: "So wie mein Leben gerade ist und alles, was dazugekommen ist, macht mich unfassbar glücklich."

Die Fans der Reality-Stars sind jedoch skeptisch. Sie hinterfragen, ob die vermeintliche Liebesgeschichte nicht nur ein PR-Stunt sein könnte, der allen Beteiligten mehr Aufmerksamkeit bescheren soll. "Meines Erachtens ist diese Petrovic-Geschichte nur PR", kommentiert ein Follower kritisch auf Instagram. Andere Stimmen werden sogar noch deutlicher: "Peinlich, wie Aleks und Vanessa versuchen, eine Geschichte zu konstruieren." Viele Fans vermuten, dass die angebliche Romanze nur inszeniertes Drama ist.

Losgetreten wurden die Gerüchte von Dilara Kruse. Die Ehefrau von Fußballer Max Kruse (37) behauptete in ihrem Broadcast-Channel, dass Emmy und Aleks derzeit etwas am Laufen haben. Für viele Reality-TV-Zuschauer war dies auch ein krasser Spoiler für die kommende Staffel von "Temptation Island V.I.P." Dilara begründete die Aktion mit ihren negativen Erfahrungen bei #CoupleChallenge. Aufgrund eines verzerrten Schnitts von der Produktionsfirma sei nach der Show ein heftiger Shitstorm über sie hereingebrochen. "Das ist jetzt Karma", erklärte sie süffisant in einer Instagram-Story.

Collage: IMAGO / Beautiful Sports, Instagram / emmyruss Collage: Aleksandar Petrovic und Emmy Russ

Panama Pictures / ActionPress Aleks Petrović und Vanessa Nwattu bei den Reality Awards 2024

SAT.1 Dilara Kruse, Spielerfrau