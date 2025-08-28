Diese Realitystars sind schon zur Heiter-Hochzeit angereist

Am Samstag ist es so weit: Leyla (29) und Mike Heiter (33) feiern in Italien ihre große Hochzeit. Familie, Freunde und zahlreiche prominente Gäste aus der Reality-TV-Welt reisen an, um das Paar an seinem großen Tag zu feiern. Unter den Gästen befinden sich auch Pia Tillmann (39) und Zico Banach (34), die bereits in einem gemütlichen italienischen Restaurant auf das Brautpaar angestoßen haben. "Leyla und Mike, auf euch und die Liebe", schreiben die beiden zu einem Video in ihrer Instagram-Story, das sie vor Ort aufgenommen haben.

Auch weitere prominente Gäste sind schon unterwegs. Twenty4tim (24) reist in Begleitung seiner Mutter Christina und seines Stiefvaters zu der großen Feier. Mikes bester Freund Luigi Birofio (26) hat in Begleitung seiner Freundin Vicky ebenfalls seinen Flug nach Italien angetreten und das Brautpaar direkt in seiner Story markiert. Auch Andrej Mangold (38) und seine Liebste Annika Jung lassen sich die Feierlichkeiten offenbar nicht entgehen. Die Gästeliste verspricht eine bunte Mischung aus Freunden und Weggefährten, die gemeinsam mit Leyla und Mike auf deren großen Tag anstoßen wollen.

Doch bis vor kurzem schien das Traumpaar noch um eine Zeremonie unter freiem Himmel gebangt zu haben. Leyla und Mike hatten auf das perfekte Wetter gehofft, wurden aber von Sorgen um Regenwolken heimgesucht. Die Aussicht auf mögliche Wetterkapriolen hatte ihnen einige schlaflose Nächte bereitet, und das Paar war bereit, notfalls auch auf einen Plan B zu setzen. Ob die Sonne rechtzeitig zum großen Tag erscheint, ist noch ungewiss, doch die Liebe der beiden strahlt bereits jetzt heller als jeder Sonnenstrahl.

IMAGO / Future Image Mike Heiter und Leyla Lahouar, 2025

Instagram / leylaheiter Leyla und Mike Heiter, 2025

IMAGO / Future Image Mike und Leyla Heiter, 2024