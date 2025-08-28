Weiterer Name gefallen: Zieht er ins Dschungelcamp 2026 ein?

Er könnte 2026 für Drama im Dschungelcamp sorgen! Der Realitystar, der durch Formate wie Prince Charming und Kampf der Realitystars bekannt wurde, ist berüchtigt für seinen Hang zu Konflikten und seine emotionalen Ausbrüche. Laut Informationen der Bild soll er nun in Australien eine neue Bühne bekommen, um seine temperamentvolle Seite und vielleicht auch neue Facetten zu zeigen. Die Rede ist von keinem Geringeren als Martin Angelo (32)! Ob die Zuschauer – sollte er wirklich Teil des Casts sein – nur seine bekannte spitze Zunge oder auch eine sanfte Seite von ihm erleben werden, bleibt abzuwarten.

Aber auch Calvin Kleinen (33) steht hoch im Kurs, wenn es um potenzielle Dschungelcamp-Kandidaten geht. Der Blondschopf, der sich einst selbst als "Pascha von Nippes" bezeichnete, hat bereits durch Shows wie Temptation Island und Ex On The Beach bewiesen, dass er für gute Unterhaltung sorgen kann. Calvin brachte sich schon im Vorjahr selbst ins Gespräch und erklärte damals in der "Legendären Stunde danach": "Wenn der Dschungel Bock hat, habe ich auch Bock!" Offiziell bestätigt wurde zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch kein Kandidat.

Vor wenigen Tagen kam außerdem ein weiterer Name ins Spiel: Evanthia Benetatou (33) soll laut einem Insider fest für das Dschungelcamp eingeplant sein. "Evas Teilnahme ist 100 Prozent sicher", verriet die Quelle gegenüber Promiflash. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin soll sogar ihre Teilnahme an Prominent getrennt abgesagt haben, um im australischen Busch dabei zu sein.

RTL Sonja Zietlow, Moderatorin

Instagram / martin.angelo Realitystar Martin Angelo, Februar 2023

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Influencerin