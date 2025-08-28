Emilie Kiser meldet sich erstmals nach Tod ihres Sohnes (†3)

Im Mai machte die tragische Nachricht die Runde, dass der Sohn von Influencerin Emilie Kiser, Trigg, mit gerade einmal drei Jahren in einem Pool ertrunken ist. Der Vorfall zog einen riesigen Medienrummel nach sich, denn es stand sogar im Raum, den Vater des Jungen wegen Verletzung der Aufsichtspflicht anzuklagen. Dazu kam es aber nicht und in den vergangenen Wochen schien ein wenig Ruhe bei Emilie und ihrer Familie einzukehren. Nun meldet sie sich zum ersten Mal selbst mit einem emotionalen Statement zu Wort. "Ich habe Tage, Wochen, Monate damit verbracht, nach Worten zu suchen und mir die Zeit zu nehmen, die ich brauchte, um den Verlust meines Babys zu verarbeiten", schreibt die US-Amerikanerin bei Instagram.

Es falle Emilie immer noch schwer, einfach weiterzumachen, nachdem sie den schweren Verlust erlitten habe. Triggs Tod habe ihr ein wichtiges Licht im Leben genommen: "Das Licht und die Lebensfreude, die er in diese Welt gebracht hat, waren strahlend, rein, fröhlich und unbestreitbar. Wir vermissen ihn jede Sekunde eines jeden Tages und es fällt uns oft unerträglich schwer, weiterzumachen." Zudem teilt Emilie ihre ehrlichen Gedanken und meint, dass sie auch selbst von Schuldgefühlen geplagt wird. "Als Triggs Mutter trage ich die volle Verantwortung und ich weiß, ich hätte mehr tun müssen, um ihn zu beschützen. Eine der härtesten Lektionen, die ich lernen musste, ist, dass ein Poolzaun sein Leben hätte retten können, und das ist etwas, das ich nie wieder übersehen werde", schreibt sie ehrlich.

Emilie selbst war zum Zeitpunkt von Triggs Tod nicht im Haus in Arizona. Ihr Mann Brady passte auf den Dreijährigen und seinen neugeborenen Bruder auf. Wie die Polizei später erklärte, sei Brady einen Moment durch das Baby abgelenkt gewesen, wodurch er kein Auge auf seinen älteren Sohn haben konnte. Der Kleine spielte wohl in der Nähe des Pools und fiel dann ins Wasser, was sein Vater aber erst nach ein paar Minuten bemerkte. Einige Wochen nach dem Vorfall veröffentlichte die örtliche Polizei auf X ein Statement, in dem dazu geraten wurde, Brady wegen Kindesmisshandlung anzuklagen. Die Staatsanwaltschaft wies das aber zurück.

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Sohn Trigg im Juli 2024

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Sohn Trigg im Januar 2025

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser mit ihrem Mann Brady und ihren Söhnen Teddy und Trigg, April 2025

