Anne Hathaway stürzt bei "Der Teufel trägt Prada 2"-Dreh

Anne Hathaway (42) sorgte am Set von Der Teufel trägt Prada 2 kürzlich für einen kleinen Aufreger, als sie beim Dreh in New York stürzte. Während einer Szene brach der Absatz ihres hochhackigen Schuhs, was dazu führte, dass die Schauspielerin an einer Treppenstufe ins Straucheln geriet und zu Boden fiel. Doch die Oscarpreisträgerin bewies Humor und Professionalität: Wie Bilder zeigen, die dem People Magazine vorliegen, richtete sich Anne mit einem Lächeln auf, hob ein Bagel-Stück vom Boden auf und wandte sich an die anwesenden Zuschauer. Wie das Magazin berichtete, rief sie ihnen zu: "Mir geht's gut!" Kurz darauf umarmte sie Mitglieder des Teams und setzte die Arbeit nahtlos fort.

Unklar ist, ob Annes Sturz Teil des Drehbuchs war oder ein echter Unfall. Die Dreharbeiten zur Fortsetzung des Kultfilms aus dem Jahr 2006 laufen derzeit auf Hochtouren. Nicht nur Anne kehrt in der Fortsetzung zurück, sondern auch ihre Co-Stars Meryl Streep (76), Emily Blunt (42) und Stanley Tucci (64), die ihre beliebten Rollen wieder aufnehmen. Neu zur Starbesetzung gesellen sich unter anderem Lucy Liu (56), Justin Theroux (54) und Pauline Chalamet.

Bereits im Juli waren erste Bilder vom Set aufgetaucht und gaben Hinweise darauf, dass Anne als Andy Sachs wieder mitten im turbulenten Leben des Modemagazins "Runway" angekommen ist. Das Projekt bezeichnete die Schauspielerin in vergangenen Interviews mehrfach als eines der wichtigsten ihrer Karriere. Fans dürfen sich schon jetzt auf den Kinostart am 1. Mai 2026 freuen.

Anzeige Anzeige

Imago Anne Hathaway beim Dreh "Der Teufel trägt Prada 2"

Anzeige Anzeige

Imago Anne Hathaway und Meryl Streep am Set von "Der Teufel trägt Prada 2", Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Meryl Streep und Anne Hathaway im Jahr 2006