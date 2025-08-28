Vor Familienurlaub: Zoff zwischen Serkan und Samira Yavuz

Serkan (32) und Samira Yavuz (31), das ehemalige Reality-TV-Traumpaar, wollen morgen gemeinsam mit ihren zwei Kindern in den Familienurlaub starten. Doch schon vor der Abreise kam es zu Spannungen zwischen den beiden. In seiner Instagram-Story verriet Serkan, dass beim Kofferpacken die Nerven blank lagen: "Und selbstverständlich war ein Streit mit dabei. Das geht ja gar nicht anders." Auch die Hektik und die vielen offenen To-dos kurz vor der Abfahrt hätten für Drama gesorgt: "Am letzten Tag hat man noch Millionen Sachen im Kopf", erklärte er weiter.

Seit der Trennung Anfang des Jahres bemüht sich das Ex-Paar, zum Wohl der zwei Töchter ein gutes Verhältnis aufrechtzuerhalten. Der gemeinsame Urlaub zeigt, dass dieser Plan funktioniert – auch wenn es mal kracht. Besonders die Herausforderung, den Alltag mit kleinen Kindern zu organisieren, sorge oft für Chaos, was wohl viele Eltern nachvollziehen können. Serkans ironische Bemerkung "Bitte sagt, dass es bei euch auch so ist" zeigt, dass er trotz allem Humor bewahrt. Außerdem hätten sich die beiden schnell wieder beruhigt.

Noch vor wenigen Monaten schien eine solche schnelle Versöhnung kaum denkbar. Doch wie Serkan kürzlich in seinem Podcast "unREAL" erzählte, hat sich das Verhältnis positiv entwickelt. "Wir sind natürlich keine Freunde, aber es ist ein schönes und gesundes Verhältnis", erklärte er offen. Die beiden hätten immer wieder Momente, in denen sie miteinander lachen oder sich sogar freundschaftlich die Hand geben könnten – kleine Reibereien ändern daran offenbar nichts. Bleibt abzuwarten, ob das nach dem gemeinsamen Urlaub auch noch so ist.

Collage: Instagram, Getty Images Samira Yavuz und Serkan Yavuz, Realitystars

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihrer Tochter Nova, Juni 2025