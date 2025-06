Romina Palm verrät: Lässt Baby Hazel sie viel schlafen?

Romina Palm (26) genießt ihr neues Leben als frischgebackene Mama, auch wenn sich in ihrem Alltag einiges verändert hat. Besonders die Nächte haben mit der kleinen Hazel eine ganz neue Dynamik bekommen. In ihrer Instagram-Story verrät die Influencerin, dass ihre Tochter sie meist zwei bis drei Stunden am Stück schlafen lasse. Doch wirklich erholt ist die GNTM-Bekanntheit trotzdem nicht: "Ich wache bloß oft von alleine auf und habe einen unruhigen Schlaf, da ich bei jedem Geräusch überprüfe, ob es ihr gut geht." Trotz spürbarem Schlafmangel sieht Romina die Situation gelassen. "Es stört mich nicht", erklärt sie und betont damit, dass ihre Priorität klar auf Hazel liegt.

Der Alltag mit einem Neugeborenen ist für viele Mütter eine Umstellung, doch Romina scheint diese Phase gelassen zu nehmen. Neben dem Schlafmangel bereitet ihr auch das Stillen keinerlei Probleme. "Ich stille voll und es klappt hervorragend. War schon von der ersten Sekunde an so", berichtete sie erst gestern stolz in den sozialen Medien. Während der ersten Tage habe sie zwar mit wunden Brustwarzen zu kämpfen gehabt, mittlerweile laufe jedoch alles reibungslos.

Dass Romina die erste Zeit mit einem Baby so erfolgreich meistert, ist nicht selbstverständlich. Erst vor etwas mehr als zwei Wochen brachte sie die kleine Hazel zur Welt – im Anschluss ging es für die Neu-Mama direkt in den OP-Saal. "Ich habe zu viel Blut verloren, weil sich meine Gebärmutter nicht, wie üblich, wieder zusammengezogen hat. Für meinen Körper ging die Geburt zu schnell", erklärte die 26-Jährige den nötigen Eingriff im Netz. Die Entbindung ging tatsächlich sehr flott: Nach nicht einmal drei Stunden Wehen war Baby Hazel schon da.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrem Baby, Mai 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

