Aus diesem Grund musste Romina Palm nach Geburt in den OP

Romina Palm (26) ist vor Kurzem erstmals Mutter geworden und durfte ihre Tochter Hazel willkommen heißen. Doch die Geburt, die nur drei Stunden gedauert hat, brachte für die frischgebackene Mama einen Schreckmoment: Sie musste unmittelbar danach operiert werden. Auf Instagram erklärt die Influencerin nun die Gründe. "Ich habe zu viel Blut verloren, weil sich meine Gebärmutter, wie üblich, nicht wieder zusammengezogen hat. Für meinen Körper ging die Geburt zu schnell", schreibt sie in ihrer Story und lässt ihre Fans damit an den Ereignissen teilhaben.

Zu 100 Prozent hat sich Romina von den Strapazen der Geburt ihrer Tochter noch nicht erholt. Im Rahmen der Fragerunde bewundert ein Fan, dass die Partnerin von Christian Wolf (29) wieder so schnell fit zu sein scheint. Doch dem ist offenbar nicht so. "Oh, ich bin alles andere als fit aktuell. Das Höchste der Gefühle ist ein 40-minütiger Schneckentempospaziergang am Tag", stellt die frischgebackene Mama klar. Ansonsten liege sie nur im Bett oder auf der Couch.

Vor einigen Tagen hat Romina in einem emotionalen YouTube-Video offen über die Geburt von Hazel gesprochen. Dabei erzählte sie, dass sie anfangs große Angst vor der Entbindung gehabt hatte. Obwohl es einige Komplikationen gab, blickte sie rückblickend mit viel Dankbarkeit auf das Erlebnis. Besonders eindrucksvoll blieb ihr der Moment in Erinnerung, als die Fruchtblase mit einem lauten "Peng" platzte und Hazel nach nur wenigen Wehen zur Welt kam. "Zuerst kam das Köpfchen, das war der schwerste Part", erinnerte sich Romina.

Instagram / rominapalm Influencer Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm im Juni 2025