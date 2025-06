Neu-Mama Romina Palm stellt ihre Bedürfnisse jetzt hinten an

Romina Palm, die heute ihren 26. Geburtstag feiert, gibt auf Instagram Einblicke in ihr neues Leben als frischgebackene Mama. Die ehemalige GNTM-Kandidatin freute sich vor wenigen Tagen über die Geburt ihrer ersten Tochter und beschreibt jetzt, wie sich ihr Alltag seitdem verändert hat. "Seitdem ich Mama bin, rücken meine eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund", gibt sie ehrlich zu. Stattdessen stehe für sie nun das Wohlergehen ihrer Kleinen an erster Stelle. Ihr Humor hat jedoch keineswegs gelitten. "Duschen habe ich seit der Geburt einmal geschafft. Reicht doch, oder?", fragt sie mit einem Augenzwinkern.

Romina, die ihr Babyglück vor allem online mit ihren Followern teilt, zeigt dabei eindrücklich, was ihr in dieser besonderen Phase ihres Lebens am wichtigsten ist. Ihren eigenen Geburtstag habe sie vergessen, doch den ihrer Tochter könnte sie "gerade 20-mal feiern", verrät sie in ihrem Post weiter. Die Freude über den Familienzuwachs scheint die junge Mutter komplett zu erfüllen – und ihr lockerer Umgang mit den neuen Herausforderungen bringt sie ihren Fans noch näher.

Doch nicht nur Töchterchen Hazel sorgt bei Romina für Glücksmomente, auch ihr Partner Christian ist für die Influencerin eine riesige Unterstützung. Wie die beiden in einem emotionalen YouTube-Geburtsbericht erzählten, wich Christian während der gesamten Geburt nicht von ihrer Seite. Immer wieder sprach er ihr Mut zu, reichte ihr die Hand und war einfach da. "Freu dich auf die nächste Wehe. Wir sind wieder ein Stück näher an unserer Tochter", motivierte der Unternehmer seine Liebste und bewies damit einmal mehr, wie sehr er seiner Verlobten Kraft gab. Romina zeigte sich nach der Geburt sichtlich gerührt und betonte offen: "Christian war die beste Stütze, die ich mir hätte vorstellen können. Von der ersten Sekunde an."

Instagram / rominapalm Influencer Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2025

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrem Baby, Mai 2025

