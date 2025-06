Christian Slater feiert seinen Stern auf dem Walk of Fame

Für Christian Slater (55) geht ein Traum in Erfüllung: Der "Interview mit einem Vampir"-Darsteller hat seinen eigenen Stern auf dem Walk of Fame. Diese Ehrung wurde am Montag in einer feierlichen Zeremonie in Hollywood enthüllt. Zu diesem denkwürdigen Moment begleiteten ihn seine Ehefrau Brittany Lopez und seine beiden Töchter Eliana und Lena, die stolz für Fotos mit dem Filmstar posierten. Während der Papa seine Jüngste im Arm hielt, stand die 23-Jährige zusammen mit ihrer Stiefmutter strahlend an seiner Seite.

In seiner Dankesrede zeigte sich Christian überglücklich und schwärmte von seiner Familie: "Ich habe großartige und wunderbare Kinder und ich kann mir mein Leben ohne sie nicht vorstellen. Sie sind die Besten." Außerdem erklärte der gebürtige New Yorker laut Us Weekly: "Einen Stern auf dem Hollywood Boulevard zu haben, ist großartig, aber nichts davon wäre ohne meine Familie und die Liebe, die ich heute habe, möglich gewesen." Einige Familienmitglieder fehlten jedoch, darunter Christians ältester Sohn Jaden und sein jüngster Spross, der erst 2024 geboren wurde.

Der wandelbare Hollywoodstar hat sich in seiner Karriere und seinem Privatleben stark verändert. War er in seiner Jugend noch für seine Eskapaden und rechtlichen Probleme bekannt, hat sich Christian in den vergangenen Jahren zu einem fürsorglichen Familienvater entwickelt, der inzwischen vor allem durch seine Gelassenheit überzeugt. Im Gespräch mit Fox News Digital offenbarte der 55-Jährige im Dezember 2024: "Ich erkenne diesen Menschen von damals kaum wieder. [...] In den 90ern wollte ich immer nur woanders sein. Jetzt bin ich wirklich gern zu Hause."

Getty Images Christian Slater mit seiner Tochter Lena

Getty Images Christian Slater am 1. Dezember 1998

